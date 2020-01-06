В Австралії відстрілять 10 тисяч верблюдів

В австралійському штаті Південна Австралія у середу, 8 січня, через екстремальну посуху, що триває вже кілька місяців, розпочали примусовий відстріл 10 тисяч верблюдів. Тварини становлять загрозу для віддалених поселень корінних жителів, повідомляє агенція AFP з посиланням на місцеві органи влади. Величезні стада верблюдів у пошуках води та їжі вдиралися до поселень, забруднювали питну воду та поїдали й без того обмежені запаси харчів, зазначається у повідомленні.

Згідно з даними міністерства довкілля Південної Австралії, верблюдів відстрілюватимуть снайпери з вертольотів та робитимуть це за найвищими стандартами поводження з тваринами. Ідеться про перший подібний випадок у цьому австралійському штаті, відстріл відбуватиметься у районі, населеному близько 2300 аборигенами.

Місцева влада запевняє, що відстріл слугуватиме не лише для захисту людей, а й піде на користь решті тварин. Це пояснюють тим, що багато верблюдів вже померли від спраги або в боротьбі за виживання затоптали одне одного. Як зазначається, 2019 рік був найспекотнішим в історії Австралії.

Уперше верблюдів завезли до Австралії з Індії в середині ХІХ століття для освоєння значних територій внутрішньої частини континенту. З того часу вони розплодилися настільки, що їхня кількість в Австралії становить понад мільйон тварин. На сьогодні в австрлійській пустелі, імовірно, проживає стільки верблюдів, як ніде в світі.

Австралійці вважають їх справжньою бідою, оскільки ці тварини забруднюють воду та знищують флору в пошуках їжі. Землевласники району, в якому проводять відстріл, роками відловлюють верблюдів та продають. Однак останнім часом, як зазначили в міністерстві довкілля, місцеві жителі не можуть упоратися з великою кількістю тварин, які заполонили район через посуху.