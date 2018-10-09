Віце-прем'єр Італії обіцяє "зробити все" для скасування санкцій щодо Росії

Уряд Італії не стане підтримувати продовження санкцій ЄС щодо Росії. Про це в середу, 17 жовтня, заявив віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні під час візиту до Москви. "Я почуваюся тут удома. Не так, як у деяких європейських країнах", - заявив Сальвіні перебуваючи з візитом в Росії.

Сальвіні пообіцяв "зробити все", щоб припинити, або принаймні уникнути автоматизму в подовженні дії санкцій щодо Росії, які він назвав "примхою". Зокрема, він закинув ЄС, що той запровадив санкції щодо Росії за "нібито порушення проти України", але при цьому не вдався до жодних дій проти Туреччини, яка окупувала північну частину Кіпру. "Якщо нас попросять підтвердити (дію санкцій. - Ред.), ми скажемо ні", - заявив Сальвіні у відео, опублікованому з Москви у Facebook.

Вже у липні поточного року Маттео Сальвіні, лідер правопопулістської партії Ліга Півночі, заявляв, що покладе край санкціям ЄС щодо Росії. Сальвіні також неодноразово висловлював захоплення російським президентом Володимиром Путіним. Окрім того, Ліга Півночі у 2017 році підписала угоду про співпрацю з російською правлячою партією "Єдина Росія".

Наступного тижня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте має прибути до столиці Росії та зустрітися з Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим.