 Віце-прем′єр Італії обіцяє ″зробити все″ для скасування санкцій щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

Віце-прем'єр Італії обіцяє "зробити все" для скасування санкцій щодо Росії

Віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив, що йому комфортніше в Москві, ніж у "деяких країнах-членах ЄС", і пообіцяв "зробити все", аби припинити дію санкцій ЄС щодо Росії, запроваджених після анексії Криму.

Сальвіні почувається комфортно в Москві

Сальвіні почувається комфортно в Москві

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Екс-радник Дональда Трампа Стівен Беннон повідомив про плани допомогти правопопулістам виграти вибори в Європарламент. (22.09.2018)

Міністр внутрішніх справ, віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні пообіцяв зробити все, щоб ЄС зняв санкції з Росії, запроваджені через анексію Криму та конфлікт на Донбасі. Він не виключив ветування санкцій із боку Рима. (16.07.2018)

Уряд Італії не стане підтримувати продовження санкцій ЄС щодо Росії. Про це в середу, 17 жовтня, заявив віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні під час візиту до Москви. "Я почуваюся тут удома. Не так, як у деяких європейських країнах", - заявив Сальвіні перебуваючи з візитом в Росії.

Сальвіні пообіцяв "зробити все", щоб припинити, або принаймні уникнути автоматизму в подовженні дії санкцій щодо Росії, які він назвав "примхою". Зокрема, він закинув ЄС, що той запровадив санкції щодо Росії за "нібито порушення проти України", але при цьому не вдався до жодних дій проти Туреччини, яка окупувала північну частину Кіпру. "Якщо нас попросять підтвердити (дію санкцій. - Ред.), ми скажемо ні", - заявив Сальвіні у відео, опублікованому з Москви у Facebook.

Вже у липні поточного року Маттео Сальвіні, лідер правопопулістської партії Ліга Півночі, заявляв, що покладе край санкціям ЄС щодо Росії. Сальвіні також неодноразово висловлював захоплення російським президентом Володимиром Путіним. Окрім того, Ліга Півночі у 2017 році підписала угоду про співпрацю з російською правлячою партією "Єдина Росія".

Наступного тижня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте має прибути до столиці Росії та зустрітися з Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим.

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