Віце-канцлер ФРН: Країні більше не потрібні великі коаліції

Після поразки Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на виборах до Європарламенту віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виключає можливість створення великої коаліції після майбутніх виборів у країні. "Три великі коаліції поспіль не зробили нічого хорошого для Німеччини", - заявив він в інтерв'ю виданню Tagesspiegel, опублікованому у неділю, 2 червня.

Зараз в урядову коаліцію в Німеччині входять блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДC/ХСС) та СДПН. "Ніхто не хоче продовження сьогоднішньої коаліції після 2021 року - ні громадяни, ні ХДС/ХСС, ні ми - соціал-демократи - зовсім не хочемо", - зазначив Шольц.

Віце-канцлер також звернув увагу на політику нинішньої коаліції. Він наголосив, що СДПН "не буде бездіяльно спостерігати, якщо буде відкладено в довгу шухляду закон про захист клімату". За його словами, зміна клімату є "драматичним процесом для нашої політики, нашої економіки та нашого суспільства".

Шольц також зазначив, що різною є політика коаліційних партнерів і щодо умов базових пенсій у Німеччині. В цьому питанні СДПН хоче домогтися скасування перевірок щодо наявності доходів у пенсіонерів, на яких наполягають ХДС/ХСС.

Нагадаємо, що вибори до Європарламенту в Німеччині завершилися для СДПН поразкою. Партія отримали лише трохи більше 15 відсотків голосів виборців і вперше після закінчення Другої світової війни соціал-демократи опинились на третьому місці за підсумками загальнодержавного голосування. Соціал-демократи поступилися на виборах партії "Союз-90/ Зелені", яка отримала підтримку 20,5 відсотка виборців. Своєю чергою блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДC/ХСС) підтримали на виборах 28,9 відсотка виборців.