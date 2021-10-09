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Віталій Шабунін

Віталій Шабунін - український громадський та політичний діяч, блогер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Шабунін".

Віталій Шабунін є засновником громадської організації Центр протидії корупції (ЦПК) і головою його правління. З 2015 до 2017 року Віталій Шабунін був головою громадського контролю Національного антикорупційного бюро України. Віталій Шабунін є членом партії Громадська позиція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС і США розчаровані затримками в обранні керівника САП

ЄС і США розчаровані затримками в обранні керівника САП 09.10.2021

Євросоюз і Сполучені Штати дуже розчаровані "незрозумілими та невиправданими" затримками в обранні керівника САП та закликають відновити проведення конкурсу якнайшвидше.
Зеленський хоче ветувати закон про покарання за недостовірне декларування

Зеленський хоче ветувати закон про покарання за недостовірне декларування 03.06.2021

Ухвалений Верховною Радою закон послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері, заявили в Офісі президента України. Внесені депутатами поправки роблять підписання закону неможливим.
Гранати біля дверей: Нацполіція запропонувала Шабуніну охорону

Гранати біля дверей: Нацполіція запропонувала Шабуніну охорону 31.12.2020

Заходи безпеки керівнику "Центур протидії корупції" Віталію Шабуніну запропоновані з огляду на виявлення гранат біля дверей квартир, де проживають його мати і теща.

Розпочато провадження через погрози матері активіста Шабуніна

Розпочато провадження через погрози матері активіста Шабуніна 31.12.2020

Біля дверей квартири матері антикорупційного активіста Віталія Шабуніна виявили предмети, "схожі на гранати". Сам активіст заявляє, що таким чином йому передали "привіт". Поліція запропонувала Шабуніну "заходи безпеки".
У Києві протестувальники вимагають відставки суддів Конституційного суду України

У Києві протестувальники вимагають відставки суддів Конституційного суду України 30.10.2020

Під будівлею Конституційного суду України відбувається акція протесту. Її учасники вимагають відставки суддів та перезавантаження КСУ.

Антикорупційні активісти: САП і НАБУ стали працювати краще

Антикорупційні активісти: САП і НАБУ стали працювати краще 17.08.2020

Антикорупційні активісти вважають, що САП і НАБУ 2020 року стали працювати краще. Водночас вони закликають ці структури прискорити темпи своєї діяльності.
Нацполіція: Слідів вибухівки у будинку Шабуніна не знайдено

Нацполіція: Слідів вибухівки у будинку Шабуніна не знайдено 24.07.2020

У Нацполіції заявили, що не виявили залишків вибухових предметів на місці пожежі у будинку активіста Віталія Шабуніна. За словами поліції, очевидці також не підтверджують наявність вибухівки.
Активіст Віталій Шабунін заявив про підпал свого будинку

Активіст Віталій Шабунін заявив про підпал свого будинку 23.07.2020

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що його будинок у Києві підпалили. Він переконаний, що пожежа не могла статися через проблеми з газом.
В Окружному адміністративному суді Києва антикорупціонерів назвали зашквареними пройдисвітами

В Окружному адміністративному суді Києва антикорупціонерів назвали "зашквареними пройдисвітами" 11.12.2019

Окружний адміністративний суд Києва у грубій манері спростував повідомлення, поширене Центром протидії корупції.
Депутатська недоторканність: чому Слуги народу не виконали обіцянки Зеленського (відео)

Депутатська недоторканність: чому "Слуги народу" не виконали обіцянки Зеленського (відео) 16.10.2019

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав наблизити скасування депутатської недоторканності. Активісти та антикорупціонери сумніваються, що імунітет таки скасують.

(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019) 16.10.2019

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.

Аудит на гальмах. Чому НАБУ роками працює без перевірки

Аудит на гальмах. Чому НАБУ роками працює без перевірки 21.12.2018

Попри пряму вимогу МВФ та Єврокомісії, Україна не проводить аудит НАБУ. Вірогідність того, що це станеться до виборів, - мінімальна, попереджають експерти.
У Києві відбулися заворушення біля антикорупційних органів

У Києві відбулися заворушення біля антикорупційних органів 17.07.2018

Під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури невідомі облили зеленкою голову ЦПК Шабуніна, який вимагав відставки прокурора. Тим часом невідомі увірвались у приміщення Національного антикорупційного бюро.
Суд розпочне розгляд по суті справи антикорупціонера Шабуніна 9 лютого

Суд розпочне розгляд по суті справи антикорупціонера Шабуніна 9 лютого 30.01.2018

Початок розгляду по суті справи керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна через нібито побиття журналіста призначено на 9 лютого.
За справу Шабуніна береться суд, або За що антикорупціонеру світить 5 років в'язниці

За справу Шабуніна береться суд, або За що антикорупціонеру "світить" 5 років в'язниці 30.01.2018

Розгляд кримінальної справи щодо глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна Дніпровський райсуд Києва починає 30 січня. Антикорупціонеру інкримінують побиття журналіста. Однак чи був журналіст?
Активісту-антикорупціонеру Шабуніну перекваліфікували справу

Активісту-антикорупціонеру Шабуніну перекваліфікували справу 18.01.2018

Керівнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну перекваліфікували справу. Тепер йому інкримінують погрозу або насильство щодо журналіста, що загрожує позбавленням волі на строк до п’яти років.
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