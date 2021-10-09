Віталій Шабунін - український громадський та політичний діяч, блогер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Шабунін".

Віталій Шабунін є засновником громадської організації Центр протидії корупції (ЦПК) і головою його правління. З 2015 до 2017 року Віталій Шабунін був головою громадського контролю Національного антикорупційного бюро України. Віталій Шабунін є членом партії Громадська позиція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.