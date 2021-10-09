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Віталій Шабунін - український громадський та політичний діяч, блогер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Шабунін".
Віталій Шабунін є засновником громадської організації Центр протидії корупції (ЦПК) і головою його правління. З 2015 до 2017 року Віталій Шабунін був головою громадського контролю Національного антикорупційного бюро України. Віталій Шабунін є членом партії Громадська позиція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ухвалений Верховною Радою закон послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері, заявили в Офісі президента України. Внесені депутатами поправки роблять підписання закону неможливим.
Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав наблизити скасування депутатської недоторканності. Активісти та антикорупціонери сумніваються, що імунітет таки скасують.
Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.