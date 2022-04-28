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Фото: Privat

Віталій Чобану

Пропустити розділ Віталій Чобану: інші публікації

Віталій Чобану: інші публікації

"Герб" невизнаної республіки Придністров'я

Республіка Молдова під прицілом Росії

Республіка Молдова під прицілом Росії

У Молдові зростає занепоклєння, що вона стане наступною ціллю російської агресії, пише Віталій Чобану.
Віталій Чобану
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Політика28 квітня 2022 р.
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