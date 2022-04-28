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Фото: Privat
Віталій Чобану
Пропустити розділ Віталій Чобану: інші публікації
Віталій Чобану: інші публікації
Республіка Молдова під прицілом Росії
Республіка Молдова під прицілом Росії
У Молдові зростає занепоклєння, що вона стане наступною ціллю російської агресії, пише Віталій Чобану.
Віталій Чобану
Гостьовий коментар
Політика
28.04.2022
28 квітня 2022 р.
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