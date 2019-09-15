Віталій Кличко ініціює фінансову перевірку діяльності КМДА

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України із проханням провести фінансову перевірку діяльності структур Київської міської державної адміністрації (КМДА), комунальних підприємств та інших підрозділів за 2015-2019 роки. Про це повідомлила прес-служба мера в понеділок, 16 вересня.

Кличко звернувся з таким проханням, "зважаючи на інформацію, що поширюється в ЗМІ, про нібито бюджетні зловживання в місті Києві", йдеться в повідомленні. Міський голова Києва просить Державну аудиторську службу провести перевірку використання "комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку й достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю".

Раніше того ж дня депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", колишній генеральний директор медіахолдингу "1+1 Медіа" Олександр Ткаченко повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з депутатським запитом і проханням ініціювати загальний аудит діяльності мера Києва, КМДА й підпорядкованих структур. "Аудит, який був запланований ще за часів Гройсмана, але так і не був проведений", - написав Ткаченко на своїй сторінці на Facebook.

Ткаченко додав, що наполягає на невідкладному ухваленні нового Закону "Про столицю" і проведенні дострокових виборів міського голови та Київської міської ради на його основі.

Конфлікт навколо звільнення Віталія Кличка

4 вересня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА та звернувся до Офісу президента щодо цього. Прем'єр-міністр України Олександр Гончарук вказав на необхідність посилити позиції київського міського голови з огляду на існування корупційних схем у місті. В якості особи, яка нібито впливає на діяльність КМДА, він назвав представника будівельного бізнесу, народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Столара. За словами Гончарука, поки кандидатур на посаду голови КМДА немає, а остаточне рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський.

Віталій Кличко вважає це рішення уряду неконституційним. За його словами, Кабмін зробив крок до двовладдя, а по суті - прямого президентського правління у столиці.

В Офісі президента раніше заявляли про намір звільнити Кличка з посади голови КМДА. Кличку закидають втрату контролю над ситуацією в Київраді й місті. 30 липня про це заявив голова Офісу президента Андрій Богдан. Богдан стверджує, що Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє так званих "смотрящіх" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість у Київраді. Кличко назвав закиди Богдана "безпідставною брехнею".

Пізніше у фракції "Слуга народу" запропонували відмовитися від посад голів обласних держадміністрацій та Київської міської держадміністрації.