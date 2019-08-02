Віталій Кличко: З офісом президента немає конфлікту, є порушення ним закону

Deutsche Welle: Пане Кличко, офіс президента ініціював ваше звільнення з посади голови КМДА. У зв'язку з цим ви увійшли у відкритий конфлікт з Андрієм Богданом, керівником офісу президента України. Чи є у вас також конфлікт з самим президентом Зеленським?

Віталій Кличко: Усе те, що робиться, є антиконституційним, це є порушенням закону. В першу чергу, порушенням закону про столицю. Жодного конфлікту не було. Президент чи Богдан не можуть звільняти (главу КМДА. - Ред.), тому що в законі про столицю прописано, що виконавча і законодавча влада в місті Києві виконуються міським головою. І мер міста, який виграв вибори, повинен бути призначений головою КМДА. Це не мій конфлікт, я не відстоюю себе. Мені крісло і посади не потрібні. Я відстоюю право киян обирати владу, яка повинна бути стовідсотково підзвітна їм.

Які ризики виникають, якщо посади мера Києва і голови КМДА обійматимуть різні люди?

Ступор влади, тобто місто не зможе працювати. Я можу це так порівняти: ви сідаєте в автівку, в якій є два водії, ви кажете їм, що потрібно кудись їхати, і у кожного є свій план, кожен керує в своєму напрямку. Так може статися аварія. Зараз я відчуваю, що йде політична боротьба за контроль над столицею. Я зустрічався з президентом і з паном Богданом і казав, що нам потрібно об'єднати наші зусилля, бо в нас багато викликів. Якщо вам потрібно боротися, і київський міський голова вас не влаштовує, тому що він не є членом вашої політичної сили, то, будь ласка, давайте робити дострокові вибори.

Якщо все ж таки дійде до того, що буде призначений головою КМДА, наприклад, Олександр Ткаченко, який вважається одним з претендентів на цю посаду, то якими будуть Ваші дії? Чи готові Ви до співпраці?

Я буду звертатися до судів і до міжнародної спільноти, тому що це буде руйнуванням самоврядування. Я розумію, що в нас є конфліктне законодавство, воно не є оптимальним. Таку ж саму річ зробив Янукович - коли не мав кандидата на посаду київського міського голови, він відсторонив мера, призначив свою людину і місто жило без мера майже три роки (Леоніда Черновецького було відсторонено від посади глави КМДА у 2010 році, у липні 2012 року закінчилися його повноваження мера Києва, а Віталій Кличко був обраний мером у травні 2014 року. - Ред.). До чого це призвело? До Революції гідності.

Андрій Богдан стверджував, що йому нібито пропонували хабар, аби ви залишились на посаді голови КМДА. Ви вимагали назвати прізвища. Ці особи взагалі існують? Чи знаєте ви вже імена цих людей?

Зараз йде війна для дискредитації мене як київського міського голови. Пан Богдан, голова офісу президента, розповсюджує чутки. Чи може бути правдивою інформація? Я не знаю, але я вперше про це почув, що хтось йому пропонував такий величезний хабар, 20 мільйонів доларів! Я звернувся до НАБУ і вимагаю провести розслідування. Таку людину я не уповноважував, я це вперше почув від пана Богдана. Нехай він надасть факти, проведуть розслідування. Якщо це неправда, хай він вибачається. Якщо правда, то таких людей треба притягнути до відповідальності.

Ви, у свою чергу, заявляли, що офіс президента Зеленського хоче, щоб Ви свої дії узгоджували з окремими людьми. Можете сказати, що та з ким Ви мали б узгоджувати?

Мені зателефонували по закритому каналу спецзв'язку - пан Богдан - і запропонував узгоджувати всі дії з паном Ткаченком, який є головним продюсером каналу 1+1. Друга людина, яка працювала тут, була звільнена - це Андрій Вавриш, який є відомим забудовником (Вавриша було звільнено з посади заступника директора департаменту містобудування і архітектури в КМДА у 2015 році. - Ред.). Ми знаємо, що проєкти, які є в місті Києві, також є спільними проєктами пана Ткаченка та пана Вавриша. Я запитав пана Богдана, я сказав, що готовий координувати дії, якщо він зможе назвати, яку офіційну посаду ці люди займають. Якщо вони не мають жодних офіційних посад, то я, як київський міський голова, не буду звітувати перед людьми, які відповідальності не несуть.

Богдан також закидає вам, що ви не контролюєте Київраду і що ви нібито визнали, що справді вимушені домовлятися з так званими "смотрящімі". Кого має на увазі пан Богдан? Чи взагалі такі "смотрящіє" існують в Києві?

Гарне запитання до пана Богдана. Ще раз хочу сказати, що Ви перебуваєте в кабінеті мера. Я особисто відповідальний за це місто. І жодної людини, яка ухвалює рішення замість мера, в місті не існує. Все інше - це, вибачте будь ласка, брехня.

Чи можете ви зараз чітко сказати, що Ви контролюєте Київраду?

Київраду контролювати неможливо, тому що в Київраді є представники різних політичних сил, ми домовляємося. Якщо виникають конфлікти чи непорозуміння, ми сідаємо за круглий стіл. І впродовж останніх п'яти років у нас ніколи не було протистояння, ми завжди знаходили спільні точки дотику.

До речі, Богдан назвав також вас серед кандидатів на посаду голови КМДА. Як ви це розцінюєте?

Я розцінюю це так, що він розуміє, що, знявши чи не призначивши Кличка на цю посаду, він порушує закон.

Ви фактично пішли на відкритий конфлікт з Зе-командою. Чи плануєте або маєте таке бажання об'єднатися з іншими політичними силами, які теж не вдоволені?

Я не йду на конфлікт. У мене є можливість жити в Німеччині, США, в будь-якій країні світу. Я хочу жити по тим же європейським стандартам, як в європейських країнах, у себе вдома. І взяв на себе завдання змінити країну, тому я стояв на Євромайдані. Тому я захищав європейський, демократичний вибір кожного. Це мої принципи і за них я буду боротися.

Що саме відповіли Олегу Ляшку на його пропозицію про об'єднання зусиль проти, як він висловився, "зеленої чуми"?

Я отримав інформацію з соціальних мереж. Розмови в мене з ним на цю тему не було. Я думаю, краще такі запитання задавати пану Ляшку.

Колишній заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов намагається ініціювати кримінальні провадження проти вас. Йдеться, зокрема, про нібито розкрадання київської землі. Що ви можете відповісти на такі закиди?

Я можу сказати, що це зроблено винятково для медіаефекту. Привернути увагу і поставити Кличка в негатив. Землю розкрадати є неможливим, для цього (для ухвалення рішення щодо виділення землі. - Ред.) потрібно пройти всі комісії. Для цього депутати Київради повинні проголосувати, отримати висновки департаментів, які відповідальні за це. І це все абсолютно прозоро. Я переконаний, що ці закиди луснуть як мильна бульбашка. І ви побачите в наступні дні, що вже нічого не буде.

Напередодні Андрій Портнов сказав, що Вас нібито допитали в ДБР. Можете це підтвердити чи спростувати? (розмова з мером Києва відбулася до заяви ДБР про те, що допит Кличка відбувся 31 липня. - Ред.)

Мене не можуть допитувати. Я проходжу як свідок і тому можу давати тільки свідчення. Пан Портнов - це представник Януковича, який п'ять років сидів у Росії і зараз повернувся (впродовж останніх п'яти Років Андрій Портнов жив в Австрії, у Росії він перебував у 2014 році дуже короткий час. - Ред.). І, на жаль, така тенденція, що багато людей, які тоді відповідальні були в команді Януковича, зараз повертаються. І це нагадує помсту - помсту за те, що їх усунули, помсту за те, що країна тоді вибрала проєвропейський шлях розвитку. Тільки з цим я це пов'язую.

Чи можна вважати, що є загроза, що Україна не буде йти проєвропейським курсом?

Є така загроза. Це не таємниця, і Росія робить усе для цього. І можу сказати, що будь-яка дестабілізація може призвести до закінчення існування України. Ключовою відповіддю і нашим друзям, і нашим ворогам, і я багато разів про це казав, є наш успіх. І нам потрібно, всім представникам (влади) в Україні, робити все, щоб покращувати рівень життя людей.

Напередодні ви зустрічались з ексмером Нью-Йорка, а нині адвокатом Трампа Руді Джуліані. Про що йшлося під час вашої зустрічі? Можна вважати, що в конфлікт входить велика політика?

Ми знайомі з паном Джуліані вже 15 років. Він завжди підказує, дає поради, він є великим другом України. Ми справді спілкувалися про Україну, про реформи, спілкувалися про самоврядування. Тобто дискусія була про події в Україні.

Ви зараз не шкодуєте про те, що відмовилися балотуватися на посаду президента в 2014-му?

У 2014 році дивно б виглядало, коли люди, які стояли по один бік барикад, почали б боротися один проти одного - у той момент, коли йшло захоплення Криму, Донецька, Луганська, а хтось змагається за владу. Я був переконаний, і звернувся до усіх, що ми повинні підтримати найрейтинговішого кандидата, який має великі шанси виграти в першому турі. Я переконаний до сьогодні, що прийняв в той момент правильне рішення. Якщо б не зробив, то хто знає, проект "Новоросія" міг би бути не тільки в Донецьку й Луганську.

Чи є у Вас натхнення продовжити політичну кар'єру? Чи, можливо, Ви хочете залишити цю політичну арену і повернутись на спортивну?

Усьому свій час. У спорті ми з братом зробили все, що можна було зробити. І олімпійські золоті медалі, і пояси чемпіонів світу. Ми навіть зібрали всі пояси, які тільки були. Відверто хочу сказати, ця робота дуже тяжка. Вона невдячна. Але я отримую велике задоволення, коли люди підходять і кажуть "дякую". Це надає сил. Я знаю, що ніхто на моїй посаді краще б не зробив. Працюю 24 години на добу.

Коли прийде новий уряд, може бути ухвалене рішення призначити нового голову КМДА. Чи готові до цього Ви? Що будете робити?

Я краще, можливо, ніж хтось інший, знаю одне правило: без боротьби перемоги ніколи не буде. Я буду боротися.