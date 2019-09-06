Віталій Касько призначений першим заступником генпрокурора

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська своїм першим заступником. Про це в п'ятницю, 6 вересня, повідомили в Генеральній прокуратурі. Указ підписаний напередодні.

Віталій Касько з 1998 року працював в органах прокуратури у Львівській області. З 2002 до 2005 року він був старшим прокурором Генпрокуратури, у 2005-2007 роках займався юридичною практикою, згодом повернувся в Генпрокуратуру та очолив міжнародно-правове управління.

У 2014 році Каська було призначено заступником генпрокурора. В лютому 2016 року він оголосив про відставку та звинуватив керівництво прокуратури в круговій поруці. За його словами, в Генпрокуратурі панувало свавілля і беззаконня, а ключові позиції обіймали дедалі більше вихованців і послідовників сумнозвісного Пшонки (генеральний прокурор України за часів президентства Віктора Януковича. - Ред.). Через два місяці Генпрокуратура повідомила про підозру Каську в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу щодо шахрайства та підроблення документів. Йшлося про нібито незаконне отримання квартири.

Касько заявив, що тодішній генеральний прокурор України Віктор Шокін, якого він публічно звинуватив в покритті корупції та саботажі реформи прокуратури, особисто ініціював кримінальне переслідування щодо нього. Також він заявив, що його хочуть змусити залишити країну, але він не має наміру цього робити, і боротиметься за свої права.

Печерський райсуд Києва у квітні 2016 року відмовив прокуратурі в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Каська, але при цьому призначив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 10 червня 2016 року. Касько заявив тоді, що вважає таке рішення суду необґрунтованим та має намір його оскаржити. Прокурори наполягали на арешті Каська з альтернативою застави в 1,8 мільйона гривень. У січні 2017 року справу проти каська закрили.