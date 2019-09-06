Віталій Касько - український юрист, правознавець, адвокат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Касько".

Віталій Касько з 2014 до 2016 років обіймав посаду заступника генерального прокурора України. Раніше Касько очолював міжнародно-правове управління Генеральної прокуратури України, займався приватною адвокатською практикою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.