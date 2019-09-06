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Віталій Касько

Віталій Касько - український юрист, правознавець, адвокат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Касько".

Віталій Касько з 2014 до 2016 років обіймав посаду заступника генерального прокурора України. Раніше Касько очолював міжнародно-правове управління Генеральної прокуратури України, займався приватною адвокатською практикою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Віталій Касько призначений першим заступником генпрокурора

Віталій Касько призначений першим заступником генпрокурора 06.09.2019

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська, який у 2016 році зі скандалом звільнився з органу.
Апеляційний суд зняв арешт з частини майна діамантового прокурора Корнійця

Апеляційний суд зняв арешт з частини майна "діамантового прокурора" Корнійця 22.07.2016

Апеляційний суд Києва зняв арешт з частини майна колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.
Клей української корупції

Клей української корупції 08.06.2016

Петро Порошенко зустрівся з відомим борцем із корупцією Хосе Угасом. Президент України пообіцяв покращення і вихваляв початок реформи правосуддя, повідомляє з Києва Франк Гофманн.
Віталія Каська викликали на новий допит у ГПУ

Віталія Каська викликали на новий допит у ГПУ 18.04.2016

Для колишнього заступника генпрокурора поки що лишається загадкою, у якому кримінальному провадженні його допитають.
Суд відмовив прокуратурі в арешті Віталія Каська

Суд відмовив прокуратурі в арешті Віталія Каська 14.04.2016

Суд відмовив прокуратурі в арешті екс-заступника генерального прокурора України Віталія Каська, але застосував особисте зобов'язання. Касько висловив думку, що його хочуть змусити залишити країну.
Касько: Сьогодні-завтра мене можуть затримати

Касько: Сьогодні-завтра мене можуть затримати 13.04.2016

Екс-заступник генерального прокурора України Віталій Касько розповів DW про свій останній візит на допит до ГПУ та про те, яким бачить розвиток справи проти нього.
Касько назвав кримінальне провадження проти нього політично вмотивованим

Касько назвав кримінальне провадження проти нього політично вмотивованим 13.04.2016

Екс-заступник генерального прокурора України Віталій Касько заявив про "вручення клопотання" про взяття його під варту під час допиту в Генеральній прокуратурі України.
Лариса Денисенко: Істерика прокуратури

Лариса Денисенко: Істерика прокуратури 12.04.2016

"Прокуратура, як пацюк, що його загнали в кут, огризається, йде ва-банк", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Генпрокуратура переходить у наступ на своїх критиків?

Генпрокуратура переходить у наступ на своїх критиків? 11.04.2016

За збігом обставин ГПУ майже одночасно відкрила кримінальні провадження щодо тих, хто найбільше критикував керівництво цього органу. Зокрема, проти Віталія Каська, Давіда Сакварелідзе і Центру протидії корупції.
Екс-заступнику генпрокурора України вручили заяву про підозру у шахрайстві

Екс-заступнику генпрокурора України вручили заяву про підозру у шахрайстві 11.04.2016

Генеральна прокуратура України повідомила екс-заступника генпрокурора Віталія Каська про підозру в шахрайстві. 11 квітня Генпрокуратура має звернутися до суду для обрання йому запобіжного заходу.
Заступник генпрокурора Касько оголосив про відставку

Заступник генпрокурора Касько оголосив про відставку 15.02.2016

За словами заступника генерального прокурора України Віталія Каська, в Генпрокуратурі панує свавілля і беззаконня, а ключові позиції обіймають послідовники екс-генпрокурора Пшонки.
ГПУ: Справу діамантових прокурорів Шапакіна та Корнійця передали до суду

ГПУ: Справу "діамантових прокурорів" Шапакіна та Корнійця передали до суду 04.01.2016

Генпрокуратура передала до суду справи щодо колишніх високопосадовців прокуратури Корнійця та Шапакіна, яких підозрюють у вимаганні хабара в особливо великих розмірах.
Реформатори прорахувались: радикально змінити прокурорську систему не вдалося

Реформатори прорахувались: радикально змінити прокурорську систему не вдалося 18.12.2015

Нові місцеві прокуратури, створенні в результаті реформи, очолюватимуть старі прокурори. Експерти констатують - прокурорська реформа провалилась через компроміси.
Реформа прокуратури близька до провалу

Реформа прокуратури близька до провалу 15.10.2015

Реформа прокуратури лише почалася, а експерти вже називають її провальною. Чому - розбиралась кореспондент DW.