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Віктор Янукович

Віктор Янукович був президентом України з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014-го року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Янукович".

Внаслідок Революції гідності 2013-14-го років, спричиненої відходом державного керівництва від євроінтеграційного курсу, корупцією та свавіллям правоохоронних органів, Янукович у лютому 2014-го року втік з України. Нині український екс-президент переховується в Росії. В Україні Януковичу закидають державну зраду, пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, а також пособництво у веденні агресивної війни. У травні 2017-го року в Києві має розпочатись судовий процес у справі Януковича.

Януковича викликають на допит у справі про дезертирство працівників УДО

Януковича викликають на допит у справі про дезертирство працівників УДО 07.02.2022

Колишнього президента Віктора Януковича викликають на допит 9 лютого як підозрюваного Захист експрезидента говорить, що підозра у цій справі не вручалася.

Коротка історія російсько-українського протистояння

Коротка історія російсько-українського протистояння 19.01.2022

Конфлікт Росії та України сягає корінням в історію. Його суть - Кремль не визнає незалежності України. DW нагадує про ключові події новітньої історії, що передували загостренню ситуації між країнами.
Янукович знову позивається до Верховної Ради в ОАСК

Янукович знову позивається до Верховної Ради в ОАСК 14.01.2022

Експрезидент України Віктор Янукович знову подав позов до ОАСК проти Верховної Ради через позбавлення його звання президента. Суд може ухвалити рішення у будь-який момент, повідомила Ольга Совгиря.
Швейцарія подовжила замороження активів Януковича до 2023 року

Швейцарія подовжила замороження активів Януковича до 2023 року 10.12.2021

Влада Швейцарії продовжила замороження коштів Віктора Януковича та його оточення на загальну суму в приблизно 70 мільйонів швейцарських франків. Після 2024 року продовжити замороження буде неможливо.

Посол Швейцарії назвав умови для повернення активів Януковича в Україну

Посол Швейцарії назвав умови для повернення активів Януковича в Україну 09.12.2021

Як заявив посол Швейцарії, прогрес у питанні повернення заморожених коштів оточення експрезидента Віктора Януковича до України можливий за умови незалежності антикорупційних органів.
Верховний суд підтвердив 13 років в'язниці Януковичу за держзраду

Верховний суд підтвердив 13 років в'язниці Януковичу за держзраду 06.12.2021

Верховний суд залишив у силі вирок експрезиденту України Віктору Януковичу в 13 років позбавлення волі у справі про держзраду.

Позов Януковича до ВР зареєстровано в ОАСК - Совгиря

Позов Януковича до ВР зареєстровано в ОАСК - Совгиря 06.12.2021

Віктор Янукович оскаржує усунення з посади президента в Окружному адміністративному суді Києва, хоча такі справи підсудні Верховному суду, заявила представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря.

Янукович вирішив оскаржити усунення з посади президента

Янукович вирішив оскаржити усунення з посади президента 28.11.2021

Віктор Янукович вирішив оскаржити постанову Верховної Ради від 2014 року про самоусунення з посади президента України. Позов він подав до Окружного адміністративного суду Києва.

ДБР завершило розслідування ролі Януковича у розстрілах часів Євромайдану

ДБР завершило розслідування ролі Януковича у розстрілах часів Євромайдану 17.11.2021

Справу проти експрезидента Віктора Януковича та керівників силових структур про їхню роль у розгоні Євромайдану розслідували більш ніж сім років. Суд може відбутися навіть за їхньої відсутності.
Розстріли на Майдані: ДБР оголосила нові підозри дев'ятьом силовикам-втікачам

Розстріли на Майдані: ДБР оголосила нові підозри дев'ятьом силовикам-втікачам 09.11.2021

Справу проти експрезидента Віктора Януковича та керівників силових структур розслідують заочно. За відсутності підозрюваних ДБР вивчає нові епізоди і розширює список обвинувачень.
Злочини Майдану: ДБР повідомило Януковичу про нову підозру

Злочини Майдану: ДБР повідомило Януковичу про нову підозру 05.11.2021

Державне бюро розслідувань повідомило експрезиденту України Віктору Януковичу підозру щодо організованної злочинної групи, до складу якої входили високопосадовці МВС, СБУ та ЗСУ.

ЄСПЛ розпочав розгляд скарги Януковича проти України

ЄСПЛ розпочав розгляд скарги Януковича проти України 02.11.2021

Віктор Янукович у своїй скарзі до ЄСПЛ заявив про упереджене ставлення до нього українського правосуддя.

Харківські угоди: суд у Києві заочно заарештував експрем'єра Азарова

Харківські угоди: суд у Києві заочно заарештував експрем'єра Азарова 20.10.2021

Очільника українського уряду часів Януковича Миколу Азарова заочно заарештували у справі про погодження його урядом так званих Харківських угод. Сам експрем'єр перебуває не в Україні.
30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?

30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021)

30 років Незалежності: хто і як змінював Україну (23.08.2021) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною? Хроніки незалежності.

Харківські угоди: СБУ допитає Хорошковського і Литвина

Харківські угоди: СБУ допитає Хорошковського і Литвина 15.08.2021

У справі щодо Харківських угод Служба безпеки України викликала на допит Валерія Хорошковського, Володимира Литвина і Василя Цушка.
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