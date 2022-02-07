Віктор Янукович був президентом України з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014-го року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Янукович".

Внаслідок Революції гідності 2013-14-го років, спричиненої відходом державного керівництва від євроінтеграційного курсу, корупцією та свавіллям правоохоронних органів, Янукович у лютому 2014-го року втік з України. Нині український екс-президент переховується в Росії. В Україні Януковичу закидають державну зраду, пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, а також пособництво у веденні агресивної війни. У травні 2017-го року в Києві має розпочатись судовий процес у справі Януковича.