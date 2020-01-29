 Віктор Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2020

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Новини

Віктор Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін заявив, що минулого року його спробували отруїти ртуттю. За його словами, це підтверджено лікарем в Австрії.

Ексгенпрокурор України Віктор Шокін

Ексгенпрокурор України Віктор Шокін

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін заявив, що в минулому році він був отруєний ртуттю. Про це він заявив в інтерв'ю "ТСН", оприлюдненому у п'ятницю, 31 січня.

Як розповів ексгенпрокурор, вперше йому стало зле у вересні минулого року в Греції - він знепритомнів на вулиці. "Відповідно до висновку грецької клініки, де я перебував спочатку в реанімації, у мене були дві зупинки серця. Для того, щоб мене повернути з того світу, було застосовано електрошокери для моєї реанімації. Потім я провів вісім діб у реанімації, а потім мене перевели в палату. Я не міг ходити, вчився там ходити наново", - розповів Шокін.

Пізніше було встановлено, що його отруїли ртуттю, заявив Шокін. На підтвердження цього він продемонстрував виписки з історії хвороби, зроблені у Відні в клініці "Рудольфіннерхаус". Там, за словами ексгенпрокурора, його лікував Микола Корпан, який також лікував третього президента України Віктора Ющенка від отруєння діоксином.

На запитання про те, чи не підозрює він когось, Шокін відповів, що не виключає можливості якоїсь причетності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. "В мене немає явних ворогів, яких я точно знаю, що це ворог. Безумовно, одна з версій, але ця версія потребує дослідження, але є можливість причетності Байдена якимось чином до цих питань", - наводить слова ексгенпрокурора сайт ТСН. "Я звернувся офіційно до грецьких правоохоронних органів із цього питання, там є моя офіційна заява, просив їх розслідувати. Наскільки мені відомо, кримінальну справу порушили і розслідують, але це лише моя інформація", - наголосив Шокін.

Напередодні особистий адвокат американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази, які мають підтвердити замах на Шокіна

Як відомо, нині у США триває так званий "український скандал", який привів до процесу імпічменту Трампа. Він був спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського 25 липня минулого року. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина Джо Байдена - Хантера, який працював в українській компанії Burisma. Тоді було заморожено надання Вашингтоном Києву військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп нібито вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.

У зв'язку з цими справами Конгрес почав розслідування. Трамп і республіканці своєю чергою заявляють, що президент не зробив нічого протиправного, та говорять про брак прямих доказів затримання військової допомоги Україні з метою змусити Київ провести розслідування.

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