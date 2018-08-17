 Військові навчання РФ ″Схід-2018″ стануть найбільшими за майже 40 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

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Новини

Військові навчання РФ "Схід-2018" стануть найбільшими за майже 40 років

Військові навчання "Схід-2018", які відбудуться у вересні в Росії, стануть наймасштабнішими з 1981 року, повідомив міністр оборони РФ. До них будуть залучені 300 тисяч військових та 36 тисяч одиниць техніки.

Російсько-китайські навчання біля Владивостока у вересні 2017 року

Російсько-китайські навчання біля Владивостока у вересні 2017 року

Російські військові навчання "Схід-2018", які відбудуться з 11 по 15 вересня, стануть наймасштабнішими з 1981 року. Про це у вівторок, 28 серпня, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

До навчань залучать близько 300 тисяч військовослужбовців. "Вони в чомусь повторюють "Захід-81", але в чомусь, мабуть, ще масштабніші. Більше тисячі літальних апаратів, майже 300 тисяч військовослужбовців на майже всіх полігонах центрального і східного військових округів, звісно, тихоокеанський флот, північний флот, цілковито задіяні повітряно-десантні війська", - сказав Шойгу, якого цитує агенція "Інтерфакс".

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Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Росія залишила частину своїх військових на території Білорусі після завершення навчань "Захід-2017" (29.09.2017)

Масштаби і географія маневрів виявилися більшими, ніж було заявлено спочатку. У ході навчань відпрацьовувався великий міждержавний конфлікт, заявили в НАТО. (22.09.2017)

Він додав, що в навчаннях візьмуть участь 36 тисяч одиниць військової техніки, зокрема танки, БТР, БМП. За словами міністра, маневри почнуться з великої серії підготовчих заходів - близько 15 спеціальних навчань щодо забезпечення військ.

На одному з етапів у навчаннях участь візьмуть також підрозділи з Китаю та Монголії.

Як відомо, російсько-білоруські навчання "Захід-2017" викликали минулого року значне занепокоєння в країнах НАТО й Україні. Міноборони РФ стверджувало, що в тих маневрах взяли участь до 12,7 тисячі військовослужбовців. Натомість у НАТО заявляли, що масштаби були набагато більшими. У навчаннях "Захід-2017" участь могли взяти до 100 тисяч солдатів.

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