Військові навчання РФ "Схід-2018" стануть найбільшими за майже 40 років

Російські військові навчання "Схід-2018", які відбудуться з 11 по 15 вересня, стануть наймасштабнішими з 1981 року. Про це у вівторок, 28 серпня, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

До навчань залучать близько 300 тисяч військовослужбовців. "Вони в чомусь повторюють "Захід-81", але в чомусь, мабуть, ще масштабніші. Більше тисячі літальних апаратів, майже 300 тисяч військовослужбовців на майже всіх полігонах центрального і східного військових округів, звісно, тихоокеанський флот, північний флот, цілковито задіяні повітряно-десантні війська", - сказав Шойгу, якого цитує агенція "Інтерфакс".

Він додав, що в навчаннях візьмуть участь 36 тисяч одиниць військової техніки, зокрема танки, БТР, БМП. За словами міністра, маневри почнуться з великої серії підготовчих заходів - близько 15 спеціальних навчань щодо забезпечення військ.

На одному з етапів у навчаннях участь візьмуть також підрозділи з Китаю та Монголії.

Як відомо, російсько-білоруські навчання "Захід-2017" викликали минулого року значне занепокоєння в країнах НАТО й Україні. Міноборони РФ стверджувало, що в тих маневрах взяли участь до 12,7 тисячі військовослужбовців. Натомість у НАТО заявляли, що масштаби були набагато більшими. У навчаннях "Захід-2017" участь могли взяти до 100 тисяч солдатів.