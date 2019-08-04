Війська Туреччини і США почали спільне патрулювання у Сирії - ЗМІ

Військові Туреччини та Сполучених Штатів Америки у неділю, 8 вересня, розпочали спільне патрулювання на території північно-східної Сирії. Завдяки спільним діями обох країн ця частина Сирії повинна стати "зоною безпеки", повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляє агенція з посиланням на власні джерела на місці подій, транспортні засоби з турецькими прапорами приєдналися до автівок із стягами США біля сирійського містечка Тель-Аб'яд. За даними агенції AFP, всього шість автівок під турецькими прапорами перетнули сирійський кордон.

Нагадаємо, у січні 2019 року Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" у північній Сирії. Ердоган заявив, що зазначена зона захищатиме цивільних, стримуватиме потік біженців та триматиме "терористів на відстані". Однак курди відкинули цю пропозицію.

Крім того, 4 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував військову операцію турецької армії на півночі Сирії, у районі, підконтрольному курдам. Регіон на схід від річки Євфрат в основному контролюється курдським "Загонам народної самооборони" (YPG).

Туреччина наполягає на продовженні боротьби з загонами YPG, яких Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

Проведення операції проти сирійських курдів на схід від річки Євфрат Ердоган анонсував ще 12 грудня 2018 року. Тоді він наголосив, що мета військової операції - "очистити райони на схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації". Утім, після цього президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення операції проти курдів.

Дивитись відео 02:54 Поділитись Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2w8fZ Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

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