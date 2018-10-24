Війну на Донбасі можна зупинити за один день - Александер Гуґ (відео)

"Перш за все варто уточнити, що моніторингова місія не є службою з аналогічною, як у новин, функцією. Про все, що ми бачимо і спостерігаємо, ми повідомляємо. Єдиною умовою є те, що ми повідомляємо лише про те, що ми дійсно бачили на власні очі. Було б неправдою, якби я сказав, що в мене не було особистих суб’єктивних почуттів, коли я бачив усі ці порушення на лінії розмежування. Як заступник голови місії я представляю цю польову операцію ОБСЄ в Європі і відповідно політичний консенсус п'ятдесяти семи держав-учасниць ОБСЄ. Тому те, що я як приватна особа думаю про цей конфлікт, не є частиною моєї роботи".

Що ще заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Гуґ розповів в ексклюзивному і останньому інтерв'ю DW на цій посаді - дивіться у повній версії: