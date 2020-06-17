Війна в Сирії: армії Асада, Росії та ісламістам закидають воєнні злочини
Комісія ООН розслідувала бойові дії в провінції Ідліб у Сирії, що тривали з листопада минулого року. За її висновками, до воєнних злочинів можна прирівняти як удари військ Асада та росіян, так і дії ісламістів.
Результати авіударів у провінції Ідліб, січень 2020 року
Сирійські урядові війська, підтримувані повітряно-космічними силами (ПКС) Росії, систематично завдавали ударів по десятках лікарень, шкіл і ринків у районах провінції Ідліб на північному сході країни, які контролювала сирійська збройна опозиція. До такого висновку прийшла незалежна міжнародна комісія, яка на замовлення Ради з прав людини ООН провела розслідування військових дій у Сирії в період з листопада 2019-го по червень 2020 року. Результати розслідування були представлені у вівторок, 7 липня, в Женеві.
Згідно зі звітом, підконтрольні уряду Башара Асада війська до укладення перемир'я у березні завдавали по території провінції Ідліб "невибіркових" ударів як з землі, так і з повітря, використовуючи при цьому, зокрема, касетні бомби. Ці удари призвели до загибелі сотень цивільних, майже мільйон людей у провінції Ідліб за кілька місяців змушені були покинути свої домівки.
Ця хвиля біженців стала "передбачуваним наслідком широкомасштабних протиправних ударів з боку проурядових сил", вказується у звіті.
За словами голови комісії Паулу Пінейру, під бомбардування потрапляли цілі сім'ї навіть під час втечі. "Абсолютно огидно, що після більш ніж дев'яти років конфлікту цивільні особи продовжують піддаватися безладним нападам або навіть стають мішенями, займаючись своїм повсякденним життям", - зазначив він.
Завдання подібних масштабних, невибіркових ударів, які призводять до масової загибелі серед цивільних, прирівнюється комісією до воєнних злочинів. Комісія розслідувала 52 атаки на цивільних, 47 з яких приписують сирійським урядовим силам, яких підтримують росіяни.
Російські ПКС міжнародна комісія звинувачує у завданні кількох авіаударів по цивільних. Двох послідовних авіаударів було завдано 5 березня поблизу міста Марат Місрін по птахофабриці, де укривалися біженці. Внаслідок бомбардувань загинули 16 цивільних. Ще трьох послідовних авіаударів, вважають у комісії, росіяни завдали 29 січня в безпосередній близькості від лікарні. В результаті цих авіаударів загинули 14 осіб, у тому числі лікар, 5 жінок і 5 дітей, від 30 до 65 осіб отримали поранення. Як йдеться у звіті, Росія відкидає звинувачення щодо участі в цьому бомбардуванні.
Бойовиків ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" автори звіту звинувачують у безладних обстрілах районів, підконтрольних Дамаску. Під час цих обстрілів загинули понад 200 мирних жителів. Ісламісти також займалися мародерством, захоплювали, катували і вбивали цивільних осіб, що також розцінюється як воєнні злочини.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Загострення в Ідлібі
У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії
У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Безладні бомбардування
Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Сирійські родини масово тікають з Ідлібу
Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни
За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Смертельна температура
За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Дорога в нікуди
25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
В пошуках безпеки
В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Немає виходу
Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.