Війна в Сирії: армії Асада, Росії та ісламістам закидають воєнні злочини

Сирійські урядові війська, підтримувані повітряно-космічними силами (ПКС) Росії, систематично завдавали ударів по десятках лікарень, шкіл і ринків у районах провінції Ідліб на північному сході країни, які контролювала сирійська збройна опозиція. До такого висновку прийшла незалежна міжнародна комісія, яка на замовлення Ради з прав людини ООН провела розслідування військових дій у Сирії в період з листопада 2019-го по червень 2020 року. Результати розслідування були представлені у вівторок, 7 липня, в Женеві.

Згідно зі звітом, підконтрольні уряду Башара Асада війська до укладення перемир'я у березні завдавали по території провінції Ідліб "невибіркових" ударів як з землі, так і з повітря, використовуючи при цьому, зокрема, касетні бомби. Ці удари призвели до загибелі сотень цивільних, майже мільйон людей у провінції Ідліб за кілька місяців змушені були покинути свої домівки.

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Ця хвиля біженців стала "передбачуваним наслідком широкомасштабних протиправних ударів з боку проурядових сил", вказується у звіті.

За словами голови комісії Паулу Пінейру, під бомбардування потрапляли цілі сім'ї навіть під час втечі. "Абсолютно огидно, що після більш ніж дев'яти років конфлікту цивільні особи продовжують піддаватися безладним нападам або навіть стають мішенями, займаючись своїм повсякденним життям", - зазначив він.

Завдання подібних масштабних, невибіркових ударів, які призводять до масової загибелі серед цивільних, прирівнюється комісією до воєнних злочинів. Комісія розслідувала 52 атаки на цивільних, 47 з яких приписують сирійським урядовим силам, яких підтримують росіяни.

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Російські ПКС міжнародна комісія звинувачує у завданні кількох авіаударів по цивільних. Двох послідовних авіаударів було завдано 5 березня поблизу міста Марат Місрін по птахофабриці, де укривалися біженці. Внаслідок бомбардувань загинули 16 цивільних. Ще трьох послідовних авіаударів, вважають у комісії, росіяни завдали 29 січня в безпосередній близькості від лікарні. В результаті цих авіаударів загинули 14 осіб, у тому числі лікар, 5 жінок і 5 дітей, від 30 до 65 осіб отримали поранення. Як йдеться у звіті, Росія відкидає звинувачення щодо участі в цьому бомбардуванні.

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Бойовики також скоюють воєнні злочини

Бойовиків ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" автори звіту звинувачують у безладних обстрілах районів, підконтрольних Дамаску. Під час цих обстрілів загинули понад 200 мирних жителів. Ісламісти також займалися мародерством, захоплювали, катували і вбивали цивільних осіб, що також розцінюється як воєнні злочини.