 Візит Анґели Меркель до України: що канцлерка ФРН робитиме в Києві | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.10.2018

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Політика й суспільство

Візит Анґели Меркель до України: що канцлерка ФРН робитиме в Києві

У Берліні розповіли про програму візиту канцлерки Німеччини Анґели Меркель в Україну 1 листопада. Одна з головних тем переговорів - конфлікт на Донбасі.

Петро Порошенко та Анґела Меркель під час зустрічі у травні 2017 року

Петро Порошенко та Анґела Меркель під час зустрічі у травні 2017 року

Конфлікт на сході України стане однією з головних тем переговорів, які канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) проведе під час візиту до Києва 1 листопада. Про це повідомила журналістам у п'ятницю, 26 жовтня, заступниця речника уряду Німеччини Ульріке Деммер (Ulrike Demmer).

Першим співрозмовником канцлерки стане президент України Петро Порошенко, який буде приймати Анґелу Меркель з військовими почестями. Головними на переговорах лідерів двох країн, каже Ульріке Деммер, будуть питання двосторонніх відносин, а також конфлікт на сході України і хід реалізації мінських домовленостей.

Мінські домовленості - єдиний шлях

Офіційний Берлін, як і раніше, вважає ці домовленості єдиною основою для пошуку шляхів подолання конфлікту на Донбасі. "Без них не вдалося б локалізувати цей конфлікт, - переконана представниця уряду. - Тому так важливо проявити політичну волю до повної імплементації 13 пунктів мінського протоколу".

До числа першорядних, за словами Деммер, належать дотримання режиму припинення вогню, відведення важких озброєнь від лінії зіткнення і відновлення цивільної інфраструктури, що необхідно для проведення регіональних виборів на Донбасі відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

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1 листопада канцлерка ФРН Анґела Меркель зустрінеться у Києві з українськими президентом Петром Порошенком та прем'єром Володимиром Гройсманом. Вони мають обговорити двосторонні відносини та реалізацію мінських угод. (26.10.2018)

До Небесної Сотні і студентів

Після переговорів з президентом Порошенком і спільної прес-конференції Анґела Меркель вирушить до пам'ятника Героям Небесної сотні, а потім - на зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. На переговорах з ним, розповіла Деммер, мова піде переважно про торгово-економічні відносини між двома країнами і міжнародні проблеми.

Крім того, в програмі візиту Анґели Меркель - бесіди з лідерами парламентських фракцій і дискусія з українськими студентами. У той самий день, який багато в яких землях Німеччини є вихідним на честь католицького свята Усіх святих, пізно ввечері канцлерка повернеться до Берліна.

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Анґела Меркель і Україна: що було і що буде? (14.03.2018)

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