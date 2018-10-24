Візит Анґели Меркель до України: що канцлерка ФРН робитиме в Києві

Конфлікт на сході України стане однією з головних тем переговорів, які канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) проведе під час візиту до Києва 1 листопада. Про це повідомила журналістам у п'ятницю, 26 жовтня, заступниця речника уряду Німеччини Ульріке Деммер (Ulrike Demmer).

Першим співрозмовником канцлерки стане президент України Петро Порошенко, який буде приймати Анґелу Меркель з військовими почестями. Головними на переговорах лідерів двох країн, каже Ульріке Деммер, будуть питання двосторонніх відносин, а також конфлікт на сході України і хід реалізації мінських домовленостей.

Мінські домовленості - єдиний шлях

Офіційний Берлін, як і раніше, вважає ці домовленості єдиною основою для пошуку шляхів подолання конфлікту на Донбасі. "Без них не вдалося б локалізувати цей конфлікт, - переконана представниця уряду. - Тому так важливо проявити політичну волю до повної імплементації 13 пунктів мінського протоколу".

До числа першорядних, за словами Деммер, належать дотримання режиму припинення вогню, відведення важких озброєнь від лінії зіткнення і відновлення цивільної інфраструктури, що необхідно для проведення регіональних виборів на Донбасі відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

До Небесної Сотні і студентів

Після переговорів з президентом Порошенком і спільної прес-конференції Анґела Меркель вирушить до пам'ятника Героям Небесної сотні, а потім - на зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. На переговорах з ним, розповіла Деммер, мова піде переважно про торгово-економічні відносини між двома країнами і міжнародні проблеми.

Крім того, в програмі візиту Анґели Меркель - бесіди з лідерами парламентських фракцій і дискусія з українськими студентами. У той самий день, який багато в яких землях Німеччини є вихідним на честь католицького свята Усіх святих, пізно ввечері канцлерка повернеться до Берліна.