Від нездорового харчування у світі вмирають мільйони людей - Україна в першій десятці

Кожна п'ята людина у світі помирає через проблеми зі здоров'ям, спричинені неправильним харчуванням. Такими є результати дослідження, опублікованого на сайті медичного журналу The Lancet, яке охоплює період з 1990 до 2017 років. Воно звертає увагу на те, що люди в усьому світі споживають забагато шкідливої їжі і не приділяють належної уваги здоровому харчуванню. І Україна - у першій десятці країн із найвищим ризиком смертності від нездорового харчування.

За даними дослідження, неправильна дієта викликає більше смертей у світі, ніж будь-який інший фактор ризику включно з палінням. Найпоширенішими причинами смертей, пов'язаними з неправильним харчуванням, є серцево-судинні захворювання. Він них помирають близько 11 мільйонів людей щороку. А зайва вага часто або викликає ці хвороби, або погіршує їх перебіг.

Фахівці радять споживати три порції овочів на день (200 грамів варених овочів і 200 грамів сирих овочів/салату) та дві порції фруктів (одна порція - вміст долоні)

Результати дослідження

- У всьому світі солодкі напої споживають у 10 разів більше, ніж рекомендовано.

- У середньому люди у світі споживають на 86 відсотків більше солі, ніж вважається безпечним.

- Глобальне споживання червоного м'яса є на 18 відсотків вищим за рекомендовану норму.

- Корисна їжа, така як цільні злаки, фрукти, горіхи та насіння, не займають належного місця в раціоні людей.

- Економічна нерівність є вагомим фактором, адже бідним людям важко дотримуватися рекомендованого принципу "П'ять разів на день" у споживанні фруктів та овочів.

Фактор ризику

За словами директора Інституту показників та оцінки здоров'я Вашингтонського університету та автора дослідження Крістофера Мюррея, отримані результати підтверджують популярну протягом останніх років гіпотезу: неправильне харчування є причиною більшої кількості смертей у світі, ніж будь-який інший фактор ризику.

"За нашими оцінками, надмірне споживання натрію (солі) та недостатнє споживання здорової їжі є основними факторами ризику", - зазначає науковець.

Рейтинг країн

Узбекистан очолює рейтинг країн із найвищим ризиком смертності, пов'язаної з неправильним харчуванням. Інші лідери списку - Афганістан, Маршаллові острови та Папуа-Нова Гвінея.

Україна також знаходиться серед країн із високим ризиком смертності від неправильного харчування і займає восьму позицію після Туркменістану та Азербайджану. Ізраїль є останнім у списку - ризик смерті від нездорового харчування у цій країні у десять разів менший, ніж в Узбекистані. Великобританія займає 23 місце, Сполучені Штати - 43, Індія - 118, а Китай - 140 у списку зі 195 країн.

Рекомендації експертів

Згідно з рекомендаціями 30 провідних учених-дієтологів з усього світу, які наводить журнал The Lancet, потрібно скоротити глобальне споживання червоного м'яса та цукру удвічі, а споживання овочів, фруктів та горіхів - подвоїти. Це не лише допоможе зупинити світову епідемію ожиріння, а і сприятиме у боротьбі з кліматичними змінами.

Окрім того, фахівці радять споживати менше солі та збільшити наявність у щоденному раціоні цільного зерна і фруктів.