 Від нездорового харчування у світі вмирають мільйони людей - Україна в першій десятці | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 05.04.2019

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Культура й стиль життя

Від нездорового харчування у світі вмирають мільйони людей - Україна в першій десятці

Україна входить до першої десятки країн із найвищим ризиком смертності від незбалансованого харчування, такими є дані дослідження журналу The Lancet. Серед основних причин - надмірне споживання цукру, солі та м'яса.

Дитина їсть бургер (символічне фото)

Кожна п'ята людина у світі помирає через проблеми зі здоров'ям, спричинені неправильним харчуванням. Такими є результати дослідження, опублікованого на сайті медичного журналу The Lancet, яке охоплює період з 1990 до 2017 років. Воно звертає увагу на те, що люди в усьому світі споживають забагато шкідливої їжі і не приділяють належної уваги здоровому харчуванню. І Україна - у першій десятці країн із найвищим ризиком смертності від нездорового харчування.

За даними дослідження, неправильна дієта викликає більше смертей у світі, ніж будь-який інший фактор ризику включно з палінням. Найпоширенішими причинами смертей, пов'язаними з неправильним харчуванням, є серцево-судинні захворювання. Він них помирають близько 11 мільйонів людей щороку. А зайва вага часто або викликає ці хвороби, або погіршує їх перебіг. 

Фахівці радять споживати три порції овочів на день (200 грамів варених овочів і 200 грамів сирих овочів/салату) та дві порції фруктів (одна порція - вміст долоні)

Фахівці радять споживати три порції овочів на день (200 грамів варених овочів і 200 грамів сирих овочів/салату) та дві порції фруктів (одна порція - вміст долоні)

Результати дослідження

-     У всьому світі солодкі напої споживають у 10 разів більше, ніж рекомендовано.

-     У середньому люди у світі споживають на 86 відсотків більше солі, ніж вважається безпечним.

-     Глобальне споживання червоного м'яса є на 18 відсотків вищим за рекомендовану норму.

-     Корисна їжа, така як цільні злаки, фрукти, горіхи та насіння, не займають належного місця в раціоні людей.

-     Економічна нерівність є вагомим фактором, адже бідним людям важко дотримуватися рекомендованого принципу "П'ять разів на день" у споживанні фруктів та овочів.

Фактор ризику

За словами директора Інституту показників та оцінки здоров'я Вашингтонського університету та автора дослідження Крістофера Мюррея, отримані результати підтверджують популярну протягом останніх років гіпотезу: неправильне харчування є причиною більшої кількості смертей у світі, ніж будь-який інший фактор ризику.

"За нашими оцінками, надмірне споживання натрію (солі) та недостатнє споживання здорової їжі є основними факторами ризику", - зазначає науковець.

Рейтинг країн

Узбекистан очолює рейтинг країн із найвищим ризиком смертності, пов'язаної з неправильним харчуванням. Інші лідери списку - Афганістан, Маршаллові острови та Папуа-Нова Гвінея.

Україна також знаходиться серед країн із високим ризиком смертності від неправильного харчування і займає восьму позицію після Туркменістану та Азербайджану. Ізраїль є останнім у списку - ризик смерті від нездорового харчування у цій країні у десять разів менший, ніж в Узбекистані. Великобританія займає 23 місце, Сполучені Штати - 43, Індія - 118, а Китай - 140 у списку зі 195 країн.

Рекомендації експертів

Згідно з рекомендаціями 30 провідних учених-дієтологів з усього світу, які наводить журнал The Lancet, потрібно скоротити  глобальне споживання червоного м'яса та цукру удвічі, а споживання овочів, фруктів та горіхів - подвоїти. Це не лише допоможе зупинити світову епідемію ожиріння, а і сприятиме у боротьбі з кліматичними змінами.

Окрім того, фахівці радять споживати менше солі та збільшити наявність у щоденному раціоні цільного зерна і фруктів.

  • Філіжанка кави

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кава

    У середньому кожен мешканець Німеччини випиває блищьско 160 літрів кави на рік. Однак суперечки щодо цього напою не вщухають: одні пишуть, що кава небезпечно підвищує кров'яний тиск або навіть сприяє виникненню раку, інші - навпаки, що кава запобігає низці захворювань. Відомо точно: як показали дослідження, любителям кави цей напій очевидно не шкодить.

  • Маргарин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Маргарин

    Ще не так давно, лікарі та вчені радили брати замість масла його замінник - маргарин, оскільки зайві тваринні жири шкодять. Тепер, навпаки, маргарин сварять: у ньому занадто хімічних добавок. А масло фахівці рекомендують пряжене, оскільки у ньому міститься менше так званих насичених жирних кислот.

  • Червоне вино

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Червоне вино

    Невже келих червоного вина у день справді запобігає серцево-судинним захворюванням і знижує ризик інфаркту міокарда? Факт: багаторічні дослідження цього поки що не спростували. Профілактична дія приписується такій чудодійній речовині, що міститься у червоному вині, як резвератрол. Однак не варто забувати: йдеться лише про один келих на день!

  • Холестерин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Холестерин

    Без холестерину ніяк, адже він міститься у клітинних мембранах. Є так званий "корисний" та "шкідливий" холестерол. Раніше вважалось, що "шкідливого" у крові може бути якогомога менше, а "корисного" - скільки завгодно. Тепер відомо, що і рівень "корисного" потрібно обмежувати. Лікарі закликають до здорової рівноваги. Одне яйце на день можете їсти спокійно. Але замість м'яса.

  • Овочі з морозильної камери

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Овочі з морозилки

    Бум на овочі з морозильної камери нібито минув. Більшість віддає перевагу свіжим, придбаним у магазині чи на ринку. Однак лікарі-дієтологи звертають увагу, що садовина і ягоди, що пройшли шокове заморожування відразу після збору врожаю, зберігають більше корисних речовин та вітамінів, ніж так звані "свіжі", котрі певний час полежали на рундуку.

  • Глутамат

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Глутамат

    Глутамат натрію відомий як універсальна харчова добавка Е621 - так званий підсилювач смаку. У Німеччині та багатьох інших країнах Європи його заборонено додавати у дитяче харчування. Чи означає це, що він шкідливий? Штучний глутамат, ще й у великій кількості, як от у чипсах, - безумовно. І навіть, ймовірно, природний (скажімо, у соєвому соусі чи сирі рокфор).

  • Кориця

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кориця

    Коричник цейлонський - відмінний антиоксидант, пряність, що надає неповторний смак випічці. Однак у корі більш дешевого різновиду - кориці китайської (лат. Cinnamomum aromaticum) - виявлений кумарин, надлишки якого можуть руйнівно впливати на нирки та печінку. Рекомендована норма на добу - не більше 0,1 мг на один кілограм маси тіла. Тобто один великий пряник.

  • Вода

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вода

    Не припиняються й суперечки про те, скільки щодня потрібно пити води. Зазвичай наш організм сам знає, скільки рідини йому потрібно: ми п'ємо, щоб втамувати спрагу, решту отримуємо з прийомом їжі. Але лікарі наполягають на добовій нормі не менше 2,5-3 літрів на день. При цьому пити, як кажуть, потрібно, не чекаючи на той момент, коли настане спрага, особливо в спекотні дні.

  • Молоко

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Молоко

    Молоко корисне тільки для дітей, у багатьох дорослих від нього виникають проблеми - через непереносимість лактози. Такого висновку дійшли німецькі лікарі. А шведські вчені встановили, що любителі молока і живуть менше, і хворіють частіше. Про це говорять результати багаторічного дослідження, в якому взяло участь понад 100 тисяч осіб.

  • Пшениця та інші злаки

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Пшениця та інші злаки

    Хліб - ще один базовий продукт, у користі якого тепер сумніваються вчені. Безперечно те, що хлібобулочні вироби, що містять глютен (клейковину) у багатьох людей - особливо дітей - викликають непереносимість. Крім того, проблемою нерідко є також дріжджі, горіхи або насіння, які використовують при виготовленні хліба.

  • Вітаміни

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вітаміни

    Часи, коли вітамінні таблетки і порошки ковтали мало не жменями, минули. Сьогодні "штучні" вітаміни вживають набагато обережніше. Лікарі звертають особливу увагу на побічні дії "штучних" вітамінних добавок і попереджають про серйозні наслідки безконтрольного самолікування. Побоюєтеся авітамінозу? Їжте більше овочів і фруктів, частіше бувайте на сонці!

    Автор: Бріґітте Остерат, Дмитро Каневський


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