 Від Ер-Ріяда вимагають подальших деталей вбивства журналіста Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

Від Ер-Ріяда вимагають подальших деталей вбивства журналіста Хашоггі

Політики та правозахисники закликають Саудівську Аравію провести прозоре розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. У Туреччині обіцяють пролити світло на справу.

Акція протесту під посольством Саудівської Аравії у Вашингтоні

Акція протесту під посольством Саудівської Аравії у Вашингтоні

Політики та правозахисники по всьому світу вимагають розслідувати загибель журналіста Джемаля Хашоггі, який, як визнала Саудівська Аравія, був вбитий у її консульстві у Стамбулі. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що розслідування має бути "швидким, ретельним та прозорим", наводить його слова у суботу, 20 жовтня, речник, передає агенція dpa. Винні у його смерті, яка викликала "велике занепокоєння", мають бути притягнуті до відповідальності, зазначив генсекретар ООН.

Повідомляється, що генсек ООН може ініціювати власне розслідування інциденту, але лише якщо на це погодяться Саудівська Аравія та Туреччина. Рада Безпеки ООН в Нью-Йорку або Рада з прав людини в Женеві також можуть ініцювати розслідування смерті журналіста.

Турецька правляча Партія справедливості та розвитку тим часом пообіцяла пролити світло на справу Хашоггі. Представник партії Омер Челік заявив, що Туреччина дізнається, що сталось, і "ніхто не має в цьому сумніватися", передає державна агенція Anadolu. За словами Челіка, цього прагне також і президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

До подальшого розслідування вбивства Хашоггі закликав і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. "Багато що досі залишається незрозумілим. Що сталося? Як він помер? Хто відповідальний? Я очікую і сподіваюсь, що всі актуальні факти стануть зрозумілими якомога швидше", - сказав у суботу під час візиту до Копенгагена, передає агенція Reuters.

Лондон розмірковує над подальшими кроками

Британське міністерство закордонних справ заявило, що аналізує заяву Саудівської Аравії щодо смерті Хашоггі. "Ми розглядаємо саудівську доповідь та розмірковуємо над нашими наступними кроками (..) Як заявив глава МЗС, це був жахливий вчинок, і винні мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у заяві.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що Саудівська Аравія повинна негайно передати тіло померлого журналіста незалежним судовим експертам, які зможуть провести розтин згідно з міжнародними стандартами. Директорка Amnesty International на Близькому Сході Самах Хадід заявила, що версії подій, яку наводить Саудівська Аравія, не можна довіряти. Вона також закликала притягнути винних у вбивстві до відповідальності.

DW.COM

В останній статті для Washington Post саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який зник на початку жовтня, розповідає про утиски свободи слова в арабських країнах та про дії їхніх урядів проти журналістів. (18.10.2018)

Журналіст Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі під час бійки, визнали офіційні особи Саудівської Аравії. У королівстві оголосили про арешт 18 осіб, пов'язаних із загибеллю Хашоггі. (20.10.2018)

Як повідомлялось, 20 жовтня влада Саудівської Аравії визнала вбивство Джамаля Хашоггі. За словами генерального прокурора країни Сауда аль-Моджеба, журналіст помер внаслідок бійки в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. У королівстві оголосили про арешт 18 осіб, пов'язаних з його загибеллю.

Нагадаємо, журналіст Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи, які були потрібні йому для одруження із жінкою, що проживає в Туреччині. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли про підозри Анкари, що журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, в консульстві катували і вбили, та навіть посилалися на відповідні аудіозаписи, що це доводять.

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Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати обидві справи? (19.10.2018)

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