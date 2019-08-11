Від авіаударів у Сирії за дві доби загинули понад два десятки цивільних

Підтримка з повітря російськими та сирійськими літаками наступу армії уряду Башара Асада на північному заході країни призвела до чергових жертв серед мирного населення. Як повідомив у суботу, 17 серпня, базований у Лондоні Сирійський центру моніторингу за дотриманням прав людини, за минулі дві доби внаслідок увіаударів урядової та російської авіації були вбиті щонайменше 27 цивільних.

За даними спостерігачів, які спираються на мережу інформаторів на місцях, семеро членів однієї родини, серед яких і троє дітей, загинули 17 серпня внаслідок бомбардування селища Дейр-Шаркі. Ще семеро були вбиті в інших районах. А напередодні удари авіації по селищу аль-Хаас призвели до загибелі 13 мирних жителів. Серед них - вагітна жінка та її ненароджене немовля. Ці дані підтвердили і місцеві активісти, зазначає агентство Reuters

У центрі моніторингу наголосили, що бомбардування змусили значну кількість людей покинути ці райони та рушити на північ у пошуках більш безпечних місць.

І російська, і сирійська сторона запевняють, що їхні військові завдають ударів не по цивільних, а по позиціях бойовиків-джихадистів. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило, що армія продовжує операцію проти "терористичних організацій у сільських районах провінції Ідліб" та розширила зону контролю навколо міста Хан-Шейхун. Це місто продовжують контролювати противники режиму Асада.

11 серпня стало відомо, що урядова армія захопила стратегічно важливе місто Аль-Хобейт, що розташоване поблизу Хан-Шейхуна. Захоплення Аль-Хобейта стало найпомітнішим успіхом армії Асада з моменту початку її наступу в провінції Ідліб три місяці тому, заявили у центрі моніторингу. За даними спостерігачів, у боях за Аль-Хобейт загинули понад сотня бійців з обох сторін.

Наприкінці квітня цього року урядові війська разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у провінціях Ідліб та Хама. За даними центру моніторингу, відтоді внаслідок дій урядових військ та російської авіації загинули щонайменше 730 мирних жителів. В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) оцінюють кількість жертв серед цивільних внаслідок бойових дій за цей період у понад 500.