Відставка Смолія: Берлін про загрози для гривні та економіки України (відео)

Відставка глави Нацбанку Якова Смолія здивувала багатьох, у тому числі партнерів української влади у Берліні. Які загрози та виходи із ситуації, що склалалася, бачать німецькі експерти?
Заява Якова Смолія спричинила ефект бомби. Для більшості оглядачів це була цілковита несподіванка. За нею послідував шквал заяв - від МВФ до послів "великої сімки". Усі міжнародні спостерігачі висловили глибоку стурбованість. Що буде з гривнею та інвестиціями в Україну?
Кабмін Олексія Гончарука пропрацював лише пів року, але роботою прем'єр-міністра незадоволені ані українці, ані президент Володимир Зеленський. Яка політика уряду викликала найбільше нарікань і до чого тут коронавірус? (04.03.2020)
Ексголова Державної митної служби України Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в суді 1 липня. Чи планує він повернутися на митницю, що встиг реформувати і чи поборов корупцію - дивіться в інтерв’ю DW. (01.07.2020)
Економіка України зростає швидше, ніж світова. Цією заявою Олексій Гончарук проілюстрував інвестиційну привабливість України у Давосі. Чи справді темпи зростання української економіки вищі за світові? (31.01.2020)