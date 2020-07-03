Відставка Смолія: Берлін про загрози для гривні та економіки України (відео)

Заява Якова Смолія спричинила ефект бомби. Для більшості оглядачів це була цілковита несподіванка. За нею послідував шквал заяв - від МВФ до послів "великої сімки". Усі міжнародні спостерігачі висловили глибоку стурбованість. Що буде з гривнею та інвестиціями в Україну?



