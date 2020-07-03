 Відставка Смолія: Берлін про загрози для гривні та економіки України (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.07.2020

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Економіка

Відставка Смолія: Берлін про загрози для гривні та економіки України (відео)

Відставка глави Нацбанку Якова Смолія здивувала багатьох, у тому числі партнерів української влади у Берліні. Які загрози та виходи із ситуації, що склалалася, бачать німецькі експерти?

Ukraine Yakiv Smoliy, neuer Leiter der Nationalbank (picture-alliance/dpa/Tass/P. Sivkov)

Яків Смолій очолював Нацбанк України з 15 березня 2018 року

Заява Якова Смолія спричинила ефект бомби. Для більшості оглядачів це була цілковита несподіванка. За нею послідував шквал заяв - від МВФ до послів "великої сімки". Усі міжнародні спостерігачі висловили глибоку стурбованість. Що буде з гривнею та інвестиціями в Україну?  

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Докладно

Ukraine Yakiv Smoliy, neuer Leiter der Nationalbank (picture-alliance/dpa/Tass/P. Sivkov)

Відставка Смолія: реакція з Берліна (відео)

Відставка глави Нацбанку Якова Смолія здивувала багатьох, у тому числі німецьких експертів.  

Українська національна валюта

"Відставка Смолія - негативний сигнал для всіх"

Про загрози через відставку голови НБУ Смолія DW розповів німецький експерт Роберт Кірхнер.  

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