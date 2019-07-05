Відновлення "нормандського формату": відбулася перша зустріч радників

Зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися у Парижі в п'ятницю, 12 липня, з метою відновлення роботи "нормандського формату".

Після зустрічі німецька сторона зазначила, що переговори базувалися на останніх позитивних зрушеннях на Сході України. На зустрічі пропрацьовували подальші кроки з втілення Мінських угод, передусім припинення вогню, інформує агенція dpa.

Україну на цій зустрічі повинен був представляти заступник керівника офісу президента України Вадим Пристайко.

Нагадаємо, домовленості про зустріч зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської" четвірки було досягнуто в червні під час візитів Володимира Зеленського до Парижа та Берліна. Зокрема у Берліні Зеленський та Анґела Меркель (Angela Merkel) висловили задоволення через відновлення роботи "нормандського формату".

Кілька днів тому Володимир Зеленський та Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Під час неї вони обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі, обмін полоненими та можливість переговорів у "нормандському форматі".