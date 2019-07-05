 Відновлення ″нормандського формату″: відбулася перша зустріч радників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2019

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Новини

Відновлення "нормандського формату": відбулася перша зустріч радників

Після зустрічі зонішньополітичних радників лідерів "нормандської" четвірки німецька сторона зазначила, що переговори базувалися на останніх позитивних зрушеннях на Сході України.

Радники лідерів нормандської четвірки обговорили, зокрема, припинення вогню на Донбасі

Радники лідерів "нормандської" четвірки обговорили, зокрема, припинення вогню на Донбасі

Зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися у Парижі в п'ятницю, 12 липня, з метою відновлення роботи "нормандського формату".

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Розмова між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним тривала 20 хвилин і відбулась за ініціативи України, повідомив Дмитро Пєсков. (12.07.2019)

Після зустрічі німецька сторона зазначила, що переговори базувалися на останніх позитивних зрушеннях на Сході України. На зустрічі пропрацьовували подальші кроки з втілення Мінських угод, передусім припинення вогню, інформує агенція dpa.

Україну на цій зустрічі повинен був представляти заступник керівника офісу президента України Вадим Пристайко.

Нагадаємо, домовленості про зустріч зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської" четвірки було досягнуто в червні під час візитів Володимира Зеленського до Парижа та Берліна. Зокрема у Берліні Зеленський та Анґела Меркель (Angela Merkel) висловили задоволення через відновлення роботи "нормандського формату".

Кілька днів тому Володимир Зеленський та Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Під час неї вони обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі, обмін полоненими та можливість переговорів у "нормандському форматі". 

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Зеленський про розведення сил на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ (05.07.2019)

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