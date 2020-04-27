Відкриття продовольчих ринків: Кабмін затвердив вимоги

Кабінет Міністрів України затвердив критерії, які дозволяють продовольчим ринкам відновити свою діяльність в умовах карантину. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду в середу, 29 квітня.

"Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України розробило постанову щодо відновлення роботи агропродовольчих ринків в умовах карантину, яку й винесли на засідання Кабміну. Документ містить вимоги до роботи ринків.

Вимоги до ринків

Згідно з вимогами, розробленими МОЗ, працівники, продавці та відвідувачі ринку мають одягати медичні маски або респіратори та проходити безконтактний температурний скринінг; на кожному вході або в'їзді на територію ринку мають встановити диспенсери з антисептиком; кожні три години на ринках мають дезинфікувати контактні поверхні, а наприкінці кожного робочого дня - прибирати та дезинфікувати усі приміщення.

Крім того, кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати з розрахунку один покупець на 10 квадратних метрів торговельної площі ринку. Також заборонена стихійна торгівля на прилеглій до ринку території.

Відстань між робочими місцями продавців має становити не менше трьох метрів, а місця торгівлі повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику.

Також ринки мають постійно інформувати відвідувачів ринку про встановлені обмеження та інформацію про профілактику COVID-19. Працівники ринків повинні контролювати дотримання вимог щодо профілактики поширення COVID-19 та оперативно усувати порушення.

Як зазначав раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, роботу продовольчих ринків після їхнього відкриття щодня контролюватиме Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. "Буде гарантовано щоденне інспектування представниками Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і щоденна видача дозволу на відкриття або заборона на відкриття ринку", - сказав Ляшко.