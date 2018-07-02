Відень застеріг Берлін, що не укладатиме угоду щодо біженців на шкоду Австрії

Уряд Австрії не укладатиме невигідну для країни угоду із Німеччиною про пришвидшене повернення шукачів притулку, застеріг канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz). "Ми, звісно, не готові укладати угоди на шкоду Австрії", - заявив він у вівторок, 3 липня, цитує агенція dpa. Така угода є частиною домовленості сестринських урядових партій у ФРН - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу.

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та міністр внутрішніх справ країни Горст Зеегофер (Horst Seehofer) досягли компромісу в суперечці щодо біженців. Зокрема, передбачено створення "транзитних центрів" у Німеччині поблизу кордону з Австрією. З цих центрів шукачі притулку, зареєстровані в інших країнах ЄС, будуть повернені в ці країни. Якщо між Німеччиною та іншою країною ЄС немає угоди щодо пришвидшеного повернення мігрантів, вони мають бути відправлені до Австрії.

Себастіан Курц зазначив, що поки не зовсім зрозуміло, як саме будуть організовані ці центри, а також процес повернення мігрантів. Він планує отримати відповіді на зустрічі із Горстом Зеегофером 5 липня у Відні. За словами Курца, Європа з відкритими кордонами залишається головною метою головування Австрії в ЄС. Але важливою передумовою для відсутності контролю всередині ЄС є кращий захист зовнішніх кордонів Євросоюзу.

Тим часом Австрія має намір посилити контроль на своєму південному рубежі, заявив міністр внутрішніх справ країни Герберт Кікль (Herbert Kickl). Перевірки можуть здійснюватися і на перевалі Бреннер, через який йде великий транспортний потік з Німеччини та Австрії до Італії.