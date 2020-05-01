 Віденський аеропорт пропонує пасажирам тестування на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2020

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Віденський аеропорт пропонує пасажирам тестування на коронавірус

Віденський аеропорт пропонує пасажирам, які прилітають до Австрії, тестування на коронавірус. Негативний результат дозволяє уникнути двотижневого карантину.

Віденський аеропорт

Віденський аеропорт

Віденський аеропорт з понеділка, 4 травня, пропонуватиме пасажирам, які прилітають до Австрії, пройти на місці тестування на коронавірус. У випадку негативного результату подорожні уникнуть двотижневого карантину.

Пасажири зможуть пройти ПЛР-тест на коронавірус відразу в аеропорту й отримати результати вже за дві-три години. "Повітряні подорожі, як-от ділові або невідкладні поїздки, стануть безпечнішими або легшими", - повідомили в неділю, 3 травня, представники аеропорту, цитує агентство новин Reuters.

Тест коштуватиме 190 євро. Його зможуть пройти в аеропорту також пасажири, які відлітають з Відня, щоб продемонструвати негативний результат в аеропорту призначення. З австрійської столиці можна вилеліти регулярними рейсами до Дохи, Дортмунда, Дюссельдорфа, Франкфурта-на-Майні, Гамбурга, Лісабона, Мінська та Софії.

Карантин в Австрії повинні пройти всі, хто не може пред'явити сертифікат, що засвідчує негативний результат тестування на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж чотири дні тому. Втім, карантин може бути припинено, якщо особа доведе, що не хвора на COVID-19, зазначили у віденському аеропорту.

В Австрії зафіксовано близько 15,5 тисячі випадків зараження новим коронавірусом, померли 598 осіб, у яких підтвердили інфікування. З 1 травня в Австрії скасували значну частину карантинних обмежень.

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