Відділ поліції в Кагарлику на Київщині розформовано після зґвалтування жінки

Голова Національної поліції України Ігор Клименко ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу відділу поліції в Кагарлику, що на Київщині. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Національної поліції у понеділок, 25 травня. Клименко також відсторонив від виконання службових обов'язків керівництво відділу і звільнив поліцейських, яких підозрюють у скоєнні злочину.

Читайте також: В Україні творців фільмів "Дау" підозрюють у тортурах над дітьми

Як зазначається у повідомленні, напередодні до поліції надійшло повідомлення про звернення до лікарні в Кагарлику жінки, яка заявила про побиття та зґвалтування. За словами жінки, до правопорушень були причетні співробітники поліції.

"Вказане повідомлення відразу почали відпрацьовувати співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття та зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна", - йдеться у повідомленні. Співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох співробітників Кагарлицького відділу, їх помістили в ізолятор тимчасового тримання. Інформацію передали до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Читайте також: Реформа МВС втопилась у Кривому Озері?

Згодом відділ комунікації поліції Київської області повідомив, що у Кагарлик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом. Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника.

Слідчі ДБР готують підозри

Тим часом на сайті ДБР повідомляється, що слідчі територіального управління бюро у Києві затримали оперуповноваженого та начальника одного з секторів Кагарлицького відділу поліції за фактом зґвалтування та побиття.

Читайте також: Голова Нацполіції Київщини подав у відставку через загибель хлопчика

За попередньою інформацією, в ніч на 24 травня оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Правоохоронець вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою жінки, після чого кілька разів зґвалтував її.

Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділу поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові гумовим кийком, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. "У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носа", - зазначають у ДБР.

Читайте також: Криве Озеро і переатестація поліції: нова вивіска, стара міліція

Слідчі бюро готують повідомлення про підозру затриманим та вирішують питання про обрання щодо них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Слідчі також встановлюють можливу причетність до правопорушення інших осіб. Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування, катування та перевищення службових повноважень.