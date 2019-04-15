 Відбудова Нотр-Дам де Парі: пожертви сягнули кількасот мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2019

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Новини

Відбудова Нотр-Дам де Парі: пожертви сягнули кількасот мільйонів євро

На відновлення собору Паризької Богоматері жертвують і великі концерни, і приватні особи. Сума пожертв сягнула 600 мільйонів євро.

Frankreich Paris | Brand der Kathedrale Notre-Dame de Paris (Getty Images/AFP/L. Bonaventure)

Фізичні особи та компанії підтримають відбудову собору Паризької Богоматері, яка постраждала внаслідок пожежі, на суму у 600 мільйонів євро. Такою є кількість пожертв, зібраних станом на день вівторка, 16 квітня.

Серед найбільших благочинників родина французького мільярдера Бернара Арно і його група компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), які пожертвують 200 мільйонів євро. Таку ж суму віддасть на відновлення собору родина Беттанкур, яка володіє концерном L'Oréal. Не менше 100 мільйонів євро пожертвує на реставрацію Нотр-Дам й один із найбагатших людей Франції Франсуа Анрі Піно, очолювана яким компанія Kering володіє брендами Gucci та Yves Saint Laurent. Французький нафтовий гігант Total також жертвує 100 мільйонів євро.

DW.COM

Пожежники та співробітники собору Паризької Богоматері рятують з охопленої пожежею будівлі статуї та інші твори мистецтва. (16.04.2019)

Пожежу, яка зруйнувала значні частини собору Паризької Богоматері, ліквідували. Дві головні вежі собору та фасад вдалося врятувати. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, "найгіршого вдалося уникнути". (16.04.2019)

Фонд French Heritage Foundation також отримав згоду від анонімних благочинників на пожертви у розмірі понад 1,6 мільйона євро. Також "анонімні парижини" зібрали станом на день 16 квітня 20 тисяч євро. 

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні заявив про відбудову постраждалого від пожежі собору Паризької Богоматері. Низка компаній і меценатів оголосила про готовність виділити на це кошти, уряди інших держав обіцяють технічну підтримку.  

Збір коштів триває

Очільниця мерії Парижа Анн Ідальго запропонувала провести міжнародну конференцію донорів для збору коштів на реставрацію Нотр-Дам. За її словами, із бюджету міста буде виділено 50 мільйонів євро на відбудову пам'ятки. Окрім того, паризький регіон Іль-де-Франс планує пожертвувати десять мільйонів євро на реставраційні роботи.

Представники французького Фонду спадщини в ніч на 16 квітня започаткували національну кампанію зі збору коштів на відновлення одного з головних символів Парижа.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня вогонь охопив верхню частину собору Паризької Богоматері і призвів до значних руйнувань даху будівлі: обвалився розташований посередині даху шпиль собору разом з частиною покрівлі. Пожежникам вдалося врятувати основні елементи структури собору, а також дві башти та фасад споруди. 

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів готичної архітектури. Його почали будувати у ХІІ столітті. Будівництво монументальної споруди тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Початок катастрофи

    У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Завалився центральний шпиль

    Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Невситиме полум'я

    Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Біль вечірнього Парижа

    Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Безсилі пожежники

    На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Врятувати хоч щось

    Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Вцілілі башти західного фасаду

    Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Розпач парижан

    Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

15 квітня о 18:50 за місцевим часом у соборі Паризької Богоматері спалахнув вогонь. Про фатальну пожежу, що вразила Париж та весь світ, дивіться фотодобірку DW. (16.04.2019)  

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Пожежники досі не змогли загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері. Обвалився центральний шпиль разом з частиною даху будівлі, вогонь перекинувся на одну з башт західного фасаду.

Наслідки пожежі в Нотр-Дам де Парі (16.04.2019) 16.04.2019

Оприлюднили перші фото зсередини Нотр-Дам де Парі. Меценати і пересічні французи перераховують кошти на відбудову Собору Паризької Богоматері.

Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt

Палає собор Паризької Богоматері 15.04.2019

У соборі Паризької Богоматері спалахнула пожежа. Не виключено, що вогонь могли спровокувати ремонті роботи в соборі, повідомляють французькі ЗМІ.

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