 Вчені: Канабіс ″омолодив″ мозок мишей | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.06.2018

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Європа

Вчені: Канабіс "омолодив" мозок мишей

Мозок старих мишей раптово "помолодшав" після прийому низької дози THC - активного елементу в марихуані. Це відкриває нові можливості для лікування хвороб на кшталт Альцгеймера. Молоді ж курити марихуану не рекомендують.

Cannabis Marihuana Pflanze Blüte (Getty Images/AFP/L. Hagberg)

DW поспілкувалась з професором Інституту молекулярної психіатрії з Боннського університету Андреасом Ціммером (Andreas Zimmer). Спільно з колегами з Єврейського університету у Єрусалимі вчені провели низку вдалих експериментів на мишах. Повні результати досліджень опубліковані у спеціалізованому виданні Nature Medicine.

DW: Пане професоре, поясність коротко у чому суть ваших з колегами експериментів?

Андреас Ціммер: Ми надали мишам низьку дозу активного інгредієнта марихуани THC. Виявилося, що когнітивні функції та пам'ять у тваринок значно поліпшились і вийшли на той же рівень, який мали набагато молодші за віком миші.

Якою була ваша реакція на успіх експерименту?

Взагалі-то ми навіть у це не повірили.

А як він проходив?

Під шкіру мишей ми імплантували так звані осмотичні міні-насоси, які постійно випускали дози препарату. Вже за чотири тижні ми припинили подавати препарат, перечекали тиждень, а відтак провели низку тестів щодо когнітивних функцій мозку та пам'яті.

А як перевірити функціонування пам'яті у мишей?

Це дуже простий тест. Наприклад, мишка мусить віднайти сховану платформу. Зазвичай, вони навчаються цьому за кілька днів. Після того, як вони отримали THC, ми здійснили повторний тест. І те, що побачили нас заворожило. Вони так само, як молоді миші добре пам'ятали, де ця платформа. Згодом ми провели експерименти з функціонуванням пам'яті у багатьох різних парадигмах і навіть не могли відрізнити, де були старі миші, а де - молоді. Треба сказати, що старі миші були у віці 1-1,5 років, а це "поважний вік" для миші.

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Чи можливо, що такий ефект спричинила якась інша субстанція?

Ні, мені про це невідомо. Цим і унікальний канабіс.

Багато хто іронічно запитає: ну от, викурю я зараз самокрутку з марихуаною і в мене від цього пам'ять покращиться?

Ні, ви занадто молоді для цього. Канабіс - наркотик, який на молодий організм діє протилежно, ніж на старий. Наприклад, він погіршує пам'ять молодих мишей, так само, як і людей. Краще не паліть.

Але якщо молодь курить, що відбувається на хімічному рівні з когнітивними функціями, пам'яттю?

Ми не знаємо. Знаємо тільки, що це тимчасовий ефект. Якщо припинити палити марихуану, то функції пам'яті поліпшуються. А коли палиш - погіршуються. 

Чи ви сподівалися у ході експерименту знайти відповіді і на це питання?

Ми і раніше спостерігали, що ендоканабіноїдний тонус знижується, коли ми старіємо. Тож рівень ендогенних речовин також знижується у людей похилого віку. Але це означає, що вони присутні в нашому організмі. Тож цей інгредієнт канабісу просто імітує наші ендогенні сполуки. Ми спробували його нормалізувати або ж навіть повернути на той рівень, на якому він у молодих.

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Посилання в інтернеті

A chronic low dose of Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) restores cognitive function in old mice

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