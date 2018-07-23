 Вчені вперше виявили на Марсі озеро з водою у рідкому стані | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 25.07.2018

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Культура й стиль життя

Вчені вперше виявили на Марсі озеро з водою у рідкому стані

Вода занадто холодна та перенасичена солями, щоб у ній могло існувати життя. Відкриття, на думку вчених, дасть поштовх до ще ретельнішого пошуку прихованих водних масивів на Марсі.

Вчені виявили на Марсі підземне озеро з солоною рідкою водою

Вчені виявили на Марсі підземне озеро з солоною рідкою водою

Велике підземне озеро з солоною водою вчені виявили на Марсі. Як повідомив у середу, 25 липня, американський науковий журнал Science, мова йде про водоймище довжиною у 20 кілометрів, приховане під півторакілометровим шаром льоду на південному полюсі планети.

Це перша вода у рідкому стані, знайдена на Марсі. Відкриття вдалося зробити за допомогою радару MARSIS на космічному апараті Mars Express Європейської космічної агенції, повідомляється на сайті журналу Science. Вчені вважають, що температура води в озері суттєво нижча за 0 градусів з Цельсієм. Однак вона не замерзає, оскільки перенасичена сіллю. В сукупності це робить життя в озері малоймовірним. Однак вчені впевнені, що відкриття спонукає до ще активнішого пошуку інших прихованих озер.

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Як уточнює агенція AP, науковці витратили два роки, аби переконатися, що вони виявили під шаром криги саме рідку воду, а не лід чи іншу субстанцію.

Науковці дотримуються думки, що поверхню Марса мільярди років тому вкривала вода, яка залишила сліди на поверхні планети, подібні до ярів або каналів. За нинішньої розрідженої атмосфери Марса будь-яка вода на поверхні просто би перейшла у газоподібний стан. Вода на планеті зберігається у замороженому стані на полюсах і в підземних покладах.

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