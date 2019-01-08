 Вчені виявили загадкові надпотужні сигнали з глибин космосу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

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Новини

Вчені виявили загадкові надпотужні сигнали з глибин космосу

Потік незвично потужних періодичних радіоімпульсів походить далеко з-за меж нашої рідної галактики Чумацький шлях, кажуть канадські вчені. Природа цього випромінювання незрозуміла.

Космос

Група астрономів з Канади виявила досить незвичний потік радіохвиль з глибин Всесвіту. Наукову статтю про виявлене відкриття оприлюднило у середу, 9 січня, видання Nature.

На сьогодні єдине, що відомо науковцям, це те, що ці радіохвилі - власне, періодичні швидкі радіоспалахи - утворилися далеко за межами нашої галактики Чумацький шлях.

DW.COM

Американське космічне агентство NASA оголосило про відкриття планети, максимально схожої на Землю. "Кузина Землі" Kepler-425b, де може існувати життя, розташована на відстані 1400 світлових років від Землі. (24.07.2015)

Виявлене небесне тіло, котре охрестили номером 2015 BZ509, перебуває поблизу орбіти Юпітера, але рухається у зворотному від майже всіх тіл Сонячної системи напрямку. (21.05.2018)

З якого саме куточка Всесвіту надходять ці радіоімпульси та що стало причиною їхньої появи - загадка, визнають дослідники. Щодо природи імпульсів астрофізики теж поки що не дійшли згоди.

Виявлені спалахи в радіохвильовому діапазоні неймовірно потужні. Попри те, що вони тривають лічені мілісекунди, під час цих спалахів випромінюється енергія, еквівалента тій, котру наше рідне світило Сонце може виробити за 10 тисяч років.

Самі радіохвилі виявили минулого літа в рамках програми CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. - Ред.) "До кінця року ми зафіксували 1000 спалахів", - повідомили в Університеті Британської Колумбії, цитує агенція новин AFP.

Науковці фіксували потужні радіохвильові імпульси ще з 2007 року. Але лише раз було підтверджено періодичність такого спалаху. Про той випадок повідомили 2012 року астрофізики, котрі працювали в обсерваторії у Пуерто-Рико.

  • Infografik Sonnensystem

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Вісім чи дев'ять планет?

    За наявними даними, наша Сонячна система налічує вісім чи дев'ять планет - усе залежить від того, кого запитати, адже деякі експерти до них відносять і Плутон, хоч ще 2006 року Міжнародний астрономічний союз (МАС) позбавив це небесне тіло статусу планети. Перше зображення поверхні карликової планети вчені отримали 2015 року. Але милуватися найпершими фото небесних тіл земляни могли ще 1960 року.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Merkur 1974

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Меркурій

    Міжпланетна космічна станція "Марінер-10" вирушила до Меркурія 1973 року. З усіх планет Сонячної системи саме Меркурій розташований найближче до нашого Сонця. Ось це фото поверхні Меркурія, що напрочуд нагадує поверхню Місяця, космічний зонд відзняв у березні 1974 року. Відстань від Меркурія до Сонця становить від 46 до 70 мільйонів кілометрів, бо його орбіта - не ідеальне коло.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Venus Februar 1974

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Венера

    5 лютого 1974 року "Марінер-10" зробив ось цей знімок великим планом сусідки Меркурія - Венери. Кольори на фото були посиленні НАСА, аби рельєфно зобразити помережану хмарами атмосферу Венери. Адже планета огорнена густим серпанком хмар, утворених двоокисом вуглецю. На шляху до Венери антена міжпланетної космічної станції діяла небездоганно. На додачу зонд втратив багато палива.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Erde 1966

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Земля

    Перше одержане з космосу фото, де нашу планету видно цілком, зробили камери космічного апарата "Лунар орбітер-1". Це сталося в серпні 1966 року, тобто три роки до того, як перша людина ступила на поверхню Місяця. Від останнього видно на цьому знімку на передньому плані його тінь. Знімок був частиною цілої серії таких фотографій, що мали стати в пригоді при підготовці висадки астронавтів на Місяць.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Mars Juli 1965

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Марс

    Цей знімок великим планом сусідньої до нас планети - перша світлина поверхні іншої планети, відзнята космічним зондом. 15 липня 1965 року її відзняли камери міжпланетної космічної станції "Марінер-4". Вчені, які сподівалися побачити моря, долини та гори, були розчаровані - на фото видно лише схожі на місячний ландшафт кратери. Видання New York Times написало тоді: "Марс, ймовірно, мертва планета".

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Jupiter November 1973

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Юпітер

    19 листопада 1973 року фотокамера космічного зонду "Піонер-10" відзняла першу фотографію Юпітера з відстані 130 тисяч кілометрів. А ось космічний апарат "Юнона" робить обліт навколо нього на віддалі лише 5 тисяч кілометрів. З екваторіальним діаметром у майже 143 тисячі кілометрів Юпітер - найбільша планета Сонячної системи. Його маса вдвічі перевищує масу всіх інших планет системи разом узятих.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Saturn August 1979

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Сатурн

    Перше зображення цієї планети-гіганта та його відомих кілець зробив 31 серпня 1979 року запущений після "Піонера-10" космічний апарат "Піонер-11". Це була небезпечна місія. Приміром, коли зонд пролітав крізь зовнішні кільця Сатурна, він ледве не зіштовхнувся з одним із двох відкритих ним супутників планети. Угорі зліва світлини видніє один із них - Титан.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Ringe des Uranus 1986

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Уран

    На одному з перших зображень Урана, які одержали вчені, видно його кільця. Зонд "Вояжер-2" відзняв цей знімок у 1986 році. На Урані панують температури до мінус 221 градусів за Цельсієм, тож він є найхолоднішою планетою нашої Сонячної системи. Вченим довелося з Землі повторно лагодити камеру зонда, яка вийшла з ладу під час прольоту космічного апарата поблизу Урана.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Neptun August 1989

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Нептун

    Камера "Вояжера-2" передала на Землю і перші зображення планети Нептун. Це відбулося у серпні 1989 року. Вченим відомо, що ця планета має чотири хмарних зони. Для тих, хто не визнає Плутон за планету, Нептун є найбільш віддаленою від Сонця планетою. Відстань від Нептуна до нашого центрального світила становить 4,5 мільярда кілометрів, тобто в 30 разів більше, ніж відстань від Сонця до Землі.

  • Pluto aufgenommen von der NASA Sonde New Horizons

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Плутон

    Факт позбавлення Плутона статусу планети не применшив захвату науковців та аматорів, коли НАСА оприлюднило 13 липня 2015 року перші фото великим планом поверхні цього небесного тіла. Космічний апарат "Нові горизонти" подолав задля цього зображення 4,88 мільярда кілометрів, долетівши до одного з найбільш віддалених куточків Сонячної системи.

    Автор: Карла Бляйкер, Валерій Сааков


  • Marssonde entdeckt flüssiges Wasser auf dem Mars EINSCHRÄNKUNG & SPERRFRIST

    Вода на Марсі

    Вода!

    Ймовірно, у теплу пору року вода біжить вниз схилами марсіанського ландшафту, залишаючи у скелі рівчаки. Учені уперше знайшли рідку воду, яка все ж таки існує на Марсі.

  • Marssonde entdeckt flüssiges Wasser auf dem Mars EINSCHRÄNKUNG & SPERRFRIST

    Вода на Марсі

    Увага, вона солона!

    Солоні струмки близько п'яти метрів завширшки і більше ста метрів завдовжки, як тут, на схилах кратеру Горовиць. Вода непитна. У ній міститься забагато солей, зокрема перхлорат магнію. На цій планеті в принципі схилами течуть соляні маси з водою.

  • Marssonde entdeckt flüssiges Wasser auf dem Mars EINSCHRÄNKUNG & SPERRFRIST

    Вода на Марсі

    Влітку більше, ніж у зимовий період

    У кратері Гарні, очевидно, також текли мінеральні струмки. Через високий вміст солі температурний рівень, за якого замерзає вода в цих струмках, знижується, і вода залишається рідкою навіть у марсіанські морози. Рівчаки, однак, з'являються тільки в марсіанське літо. Проте, у справді холодні зими вода, судячи з усього, замерзає.

  • Future Now Projekt Weltraum Bild 8 Sonde

    Вода на Марсі

    Вид згори

    Американські вчені проаналізували дані зонду NASA "Mars Reconnaissance Orbiter". Про рівчаки на схолах було відомо і раніше. Тепер дослідники уперше вивчили під спеціальним мікроскопом склад води у струмках і виявили в ньому солі. Це зовсім непросто, коли перебуваєш на висоті 300 кілометрів!

  • NASA Mars Wasser

    Вода на Марсі

    Океан на Марсі

    Уже певний час вчені припускають, що на Марсі є більше води. Раніше водою була заповнена велика площа червоної планети. На Марсі був справжній океан. Значна частина холодної води згодом випарувалась у космічний простір.

  • Bildergalerie Mars

    Вода на Марсі

    У пошуках води

    Марсохід Curiosity теж шукає на Марсі воду - а значить, життя. Адже де є рідка вода, як сподіваються люди, там неподалік має бути і життя. Однак американські дослідники припускають, що вода зі схилів Марсу занадто солона для людини.

  • Symbolbild Außerirdische Silhouette

    Вода на Марсі

    Життя на Марсі

    Хто може знати напевне? Життя на Марсі, ймовірно, геть не схоже на життя на Землі. Інопланетян, які не знають голівудських фільмів, на планеті шукати не варто. Але мікроби, що виживають у солі, відомі також і на Землі - чому би їм не жити і на схилах Марсу? Це було би справді сенсаційним науковим відкриттям.

    Автор: Брігітте Остерас, Олександра Марченко


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Науковці відкрили придатну для життя планету неподалік від Землі (25.08.2016)

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З 1960-х років Сонячну систему досліджують космічні зонди, фотографуючи планети. DW пропонує добірку найперших фотографій Венери, Марса та інших планет. (04.10.2016)  

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Еврика! На Марсі є вода - такого висновку дійшли вчені, базуючись на даних отриманих з автоматичної станції дослідження Марсу. Вона постійно тече схилами планети. Подивіться на це самі! (29.09.2015)  

Аудіо й відео до теми

Науковці відкрили придатну для життя планету неподалік від Землі (25.08.2016)  

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