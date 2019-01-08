Вчені виявили загадкові надпотужні сигнали з глибин космосу

Група астрономів з Канади виявила досить незвичний потік радіохвиль з глибин Всесвіту. Наукову статтю про виявлене відкриття оприлюднило у середу, 9 січня, видання Nature.

На сьогодні єдине, що відомо науковцям, це те, що ці радіохвилі - власне, періодичні швидкі радіоспалахи - утворилися далеко за межами нашої галактики Чумацький шлях.

З якого саме куточка Всесвіту надходять ці радіоімпульси та що стало причиною їхньої появи - загадка, визнають дослідники. Щодо природи імпульсів астрофізики теж поки що не дійшли згоди.

Виявлені спалахи в радіохвильовому діапазоні неймовірно потужні. Попри те, що вони тривають лічені мілісекунди, під час цих спалахів випромінюється енергія, еквівалента тій, котру наше рідне світило Сонце може виробити за 10 тисяч років.

Самі радіохвилі виявили минулого літа в рамках програми CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. - Ред.) "До кінця року ми зафіксували 1000 спалахів", - повідомили в Університеті Британської Колумбії, цитує агенція новин AFP.

Науковці фіксували потужні радіохвильові імпульси ще з 2007 року. Але лише раз було підтверджено періодичність такого спалаху. Про той випадок повідомили 2012 року астрофізики, котрі працювали в обсерваторії у Пуерто-Рико.

Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою Вісім чи дев'ять планет? За наявними даними, наша Сонячна система налічує вісім чи дев'ять планет - усе залежить від того, кого запитати, адже деякі експерти до них відносять і Плутон, хоч ще 2006 року Міжнародний астрономічний союз (МАС) позбавив це небесне тіло статусу планети. Перше зображення поверхні карликової планети вчені отримали 2015 року. Але милуватися найпершими фото небесних тіл земляни могли ще 1960 року.

Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою Меркурій Міжпланетна космічна станція "Марінер-10" вирушила до Меркурія 1973 року. З усіх планет Сонячної системи саме Меркурій розташований найближче до нашого Сонця. Ось це фото поверхні Меркурія, що напрочуд нагадує поверхню Місяця, космічний зонд відзняв у березні 1974 року. Відстань від Меркурія до Сонця становить від 46 до 70 мільйонів кілометрів, бо його орбіта - не ідеальне коло.

Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою Венера 5 лютого 1974 року "Марінер-10" зробив ось цей знімок великим планом сусідки Меркурія - Венери. Кольори на фото були посиленні НАСА, аби рельєфно зобразити помережану хмарами атмосферу Венери. Адже планета огорнена густим серпанком хмар, утворених двоокисом вуглецю. На шляху до Венери антена міжпланетної космічної станції діяла небездоганно. На додачу зонд втратив багато палива.

Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою Земля Перше одержане з космосу фото, де нашу планету видно цілком, зробили камери космічного апарата "Лунар орбітер-1". Це сталося в серпні 1966 року, тобто три роки до того, як перша людина ступила на поверхню Місяця. Від останнього видно на цьому знімку на передньому плані його тінь. Знімок був частиною цілої серії таких фотографій, що мали стати в пригоді при підготовці висадки астронавтів на Місяць.

Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою Марс Цей знімок великим планом сусідньої до нас планети - перша світлина поверхні іншої планети, відзнята космічним зондом. 15 липня 1965 року її відзняли камери міжпланетної космічної станції "Марінер-4". Вчені, які сподівалися побачити моря, долини та гори, були розчаровані - на фото видно лише схожі на місячний ландшафт кратери. Видання New York Times написало тоді: "Марс, ймовірно, мертва планета".

Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою Юпітер 19 листопада 1973 року фотокамера космічного зонду "Піонер-10" відзняла першу фотографію Юпітера з відстані 130 тисяч кілометрів. А ось космічний апарат "Юнона" робить обліт навколо нього на віддалі лише 5 тисяч кілометрів. З екваторіальним діаметром у майже 143 тисячі кілометрів Юпітер - найбільша планета Сонячної системи. Його маса вдвічі перевищує масу всіх інших планет системи разом узятих.

Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою Сатурн Перше зображення цієї планети-гіганта та його відомих кілець зробив 31 серпня 1979 року запущений після "Піонера-10" космічний апарат "Піонер-11". Це була небезпечна місія. Приміром, коли зонд пролітав крізь зовнішні кільця Сатурна, він ледве не зіштовхнувся з одним із двох відкритих ним супутників планети. Угорі зліва світлини видніє один із них - Титан.

Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою Уран На одному з перших зображень Урана, які одержали вчені, видно його кільця. Зонд "Вояжер-2" відзняв цей знімок у 1986 році. На Урані панують температури до мінус 221 градусів за Цельсієм, тож він є найхолоднішою планетою нашої Сонячної системи. Вченим довелося з Землі повторно лагодити камеру зонда, яка вийшла з ладу під час прольоту космічного апарата поблизу Урана.

Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою Нептун Камера "Вояжера-2" передала на Землю і перші зображення планети Нептун. Це відбулося у серпні 1989 року. Вченим відомо, що ця планета має чотири хмарних зони. Для тих, хто не визнає Плутон за планету, Нептун є найбільш віддаленою від Сонця планетою. Відстань від Нептуна до нашого центрального світила становить 4,5 мільярда кілометрів, тобто в 30 разів більше, ніж відстань від Сонця до Землі.

Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою Плутон Факт позбавлення Плутона статусу планети не применшив захвату науковців та аматорів, коли НАСА оприлюднило 13 липня 2015 року перші фото великим планом поверхні цього небесного тіла. Космічний апарат "Нові горизонти" подолав задля цього зображення 4,88 мільярда кілометрів, долетівши до одного з найбільш віддалених куточків Сонячної системи. Автор: Карла Бляйкер, Валерій Сааков



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