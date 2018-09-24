 Втрати від ″Північного потоку-2″ складуть до трьох відсотків ВВП - мінфін України | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.09.2018

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Економіка

Втрати від "Північного потоку-2" складуть до трьох відсотків ВВП - мінфін України

Українське міністерство фінансів склало перелік основних фіскальних ризиків, серед яких реалізація проекту "Північний потік-2", податкова реформа в США та поновлення активних бойових дій на Донбасі.

Спорудження Північного потоку-2 триває

Спорудження "Північного потоку-2" триває

Міністерство фінансів України внесло реалізацію російським "Газпромом" проекту газопроводу "Північний потік-2" до основних фіскальних ризиків. "Реалізація проекту "Північний потік-2" призведе до втрат унаслідок зменшення експорту послуг близько 2,5-3 відсотків від ВВП (тільки прямі втрати)", - йдеться в оприлюдненому відомством у середу, 26 вересня, документі.

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Німецькі експерти вперше детально проаналізували погрозу Вашингтона запровадити санкції проти проекту "Газпрома" і дедалі більшу конкуренцію США і Росії на газовому ринку Європи. (26.09.2018)

Кремль повідомив Берліну про готовність перебрати на себе фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2", однак, цим планам можуть завадити правила конкуренції в ЄС, повідомляє видання Süddeutsche Zeitung. (22.09.2018)

Серед інших зовнішніх факторів ризику український мінфін називає проведення податкової реформи в США, яка може призвести до відтоку фінансових ресурсів з ринків, що розвиваються. Серед основних ризиків залишається загроза активізації воєнного конфлікту на Сході України, яка матиме непередбачувані наслідки для економіки, зазначає мінфін.

Відомство також внесло до ризиків збільшення імпортної експансії європейських товарів споживчого напряму на внутрішньому ринку та впровадження податку на виведений капітал, яке може призвести до втрат державного бюджету в 2019 році. "Реалізація структурних реформ, передбачених програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, є вкрай важливою для макрофінансової стабільності України й доступу до фінансування від МВФ та інших міжнародних партнерів", - наголошує мінфін.

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