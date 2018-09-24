Втрати від "Північного потоку-2" складуть до трьох відсотків ВВП - мінфін України

Міністерство фінансів України внесло реалізацію російським "Газпромом" проекту газопроводу "Північний потік-2" до основних фіскальних ризиків. "Реалізація проекту "Північний потік-2" призведе до втрат унаслідок зменшення експорту послуг близько 2,5-3 відсотків від ВВП (тільки прямі втрати)", - йдеться в оприлюдненому відомством у середу, 26 вересня, документі.

Серед інших зовнішніх факторів ризику український мінфін називає проведення податкової реформи в США, яка може призвести до відтоку фінансових ресурсів з ринків, що розвиваються. Серед основних ризиків залишається загроза активізації воєнного конфлікту на Сході України, яка матиме непередбачувані наслідки для економіки, зазначає мінфін.

Відомство також внесло до ризиків збільшення імпортної експансії європейських товарів споживчого напряму на внутрішньому ринку та впровадження податку на виведений капітал, яке може призвести до втрат державного бюджету в 2019 році. "Реалізація структурних реформ, передбачених програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, є вкрай важливою для макрофінансової стабільності України й доступу до фінансування від МВФ та інших міжнародних партнерів", - наголошує мінфін.