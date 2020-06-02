 Вступна кампанія до вишів в Україні розпочнеться з 1 серпня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2020

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Новини

Вступна кампанія до вишів в Україні розпочнеться з 1 серпня

Електронні заяви на вступ до вишів можна буде подавати до 22 серпня.

Вступна кампанія до вишів в Україні розпочнеться з 1 серпня (архівне фото)

Вступна кампанія до вишів в Україні розпочнеться з 1 серпня (архівне фото)

Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня, повідомили в міністерстві освіти і науки України. Як зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій на брифінгу в четвер, 25 червня, електронні заяви на вступ до вишів можна буде подавати до 22 серпня, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

Мандзій додала, що якщо абітурієнт до того часу не отримає свідоцтво про середню освіту, то він зможе подату заяви не вступ без такого свідоцтва, але з записом про його замовлення. Сам оригінал можна буде подати на початку навчання.

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Як повідомлялося, 17 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує через ситуацію з поширенням COVID-19 звільнити від проходження державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році.

Згодом пресслужба міносвіти України повідомила, що йдеться не про скасування ЗНО, а лише про добровільне складання підсумкової атестації.

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"Законопроєкт не скасовує обов'язкового ЗНО. Він робить добровільним складання державної підсумкової атестації у формі ЗНО", - пояснила на тот час тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

У повідомленні зазначається, що, за законопроєктом, "випускники цього року можуть добровільно скласти ДПА у формі ЗНО. ЗНО було і залишається обов'язковим для вступу до закладів вищої освіти".

Скласти зовнішнє тестування можуть також і випускники інших років, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2020 році.

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