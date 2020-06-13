ЗНО цьогоріч скасовують: Зеленський подав відповідний законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує через ситуацію з поширенням COVID-19 звільнити від проходження державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році.

"Установити, що у зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації", - йдеться у тексті законопроєкту № 3669 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року", отриманого Верховною Радою у середу, 17 червня.

"Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, зокрема зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - йдеться в тексті законопроєкту.

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У пояснювальній записці до законопроєкту передбачається надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання - шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

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Метою і завданням ухвалення цього законопроєкту автор визначає мінімізацію ризиків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 при оцінці результатів навчання учнів і студентів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливити отримання ними у встановленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.

Законопроєкт уже переданий на розгляд профільного комітету Верховної Ради.

Глава уряду вранці ще не бачив підстав для скасування ЗНО

Ще зранку 17 червня прем'єр України Денис Шмигаль заявляв, що підстав для скасування або перенесення зовнішнього незалежного оцінювання немає.

"Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень наразі немає. Якщо такі причини будуть, то міністерство охорони здоров'я та головний санітарний лікар повідомлять про це", - заявив прем'єр на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

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За його словами, показники, за яких буде переноситися ЗНО, зрозумілі. Це більше ніж 60 активних хворих на 100 тисяч населення в середньому в Україні та більше ніж 50% областей, де перевищуються три загальнонаціональні показники - кількість хворих перевищує 12 на 100 тисяч населення, більше ніж 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях та охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення. "Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому разі з 25 червня ми розпочинаємо плановий процес ЗНО", - підсумував Шмигаль.

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Скасування ЗНО може бути проблемою

За словами співзасновниці громадських організацій "Батьківський контроль" і "Смарт освіта" Іванни Коберник, скасування ЗНО неприпустиме.

"Найголовніше - ЗНО пишеш один раз і подаєш заяви в кілька університетів на кілька спеціальностей (до п'яти заяв на бюджет). Відповідно, якщо цей механізм скасовується, то можливість подати заяви більше, ніж в один університет, стає неочевидною. А інший механізм неможливо створити за такі короткі терміни. Чудес не буває. Тому можна було б зрозуміти, якби мова йшла про перенесення ЗНО на пізніші терміни через епідеміологічну ситуацію, але скасування ЗНО - неприпустимо", - заявила вона в інтерв'ю УНІАН.