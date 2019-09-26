 Всесвітній поштовий союз змінює тарифи на доставку посилок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2019

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Новини

Всесвітній поштовий союз змінює тарифи на доставку посилок

Через скарги США на низькі тарифи для посилок з Китаю Всесвітній поштовий союз вирішив змінити вартість пересилки товарів з наступного року. Очікують, що вартість поштових послуг зросте.

США незадоволені тим, що їм доводиться фактично субсидувати доставку посилок з КНР

США незадоволені тим, що їм доводиться фактично субсидувати доставку посилок з КНР

Всесвітній поштовий союз (UPU) перегляне тарифи на доставку посилок у світі у бік збільшення. Відповідне рішення було прийнято на конгресі 192 членів UPU в Женеві в середу, 25 вересня, повідомив генеральний директор союзу Бішар Хуссейн.

Обговорення підвищення тарифів було ініційовано США, які незадоволені низькими тарифами на поштові послуги для Китаю. Як країна, що розвивається, КНР сплачує менші, ніж розвинуті країни, поштові платежі. Вашингтон заявив, що поштова служба США USPS фактично субсидує інтернет-магазини з КНР та пригрозив виходом зі складу поштового союзу, якщо ці правила не будуть змінені. За словами голови UPU, це було би "кошмарним сценарієм", який порушив би доставку пошти по всьому світу.

Тому члени UPU вирішили, що країни, які отримують вилику кількість посилок, зможуть з січня 2021 року самостійно підвищувати тарифи для країн-відправників. У США нові тарифи почнуть діяти з середини 2020 року.

DW.COM

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"Я сумніваюсь, що вони (нові тарифи - Ред.) фінансово вплинуть на клієнтів по всьому світу", - зазначив Бішар Хуссейн. Своєю чергою торговельний представник Білого дому Пітер Наварро вказав на позитивний вплив нових правил. "Ми будемо купувати менше китайських речей, а більше товарів купуватимемо в інших країнах та будемо більше виробляти товарів в Америці", - зазначив він.

Тим часом в "Укрпошті" повідомили, що Україна відіграла активну роль у вирішенні цього питання - компроміс було знайдено на базі рішення, яке запропонував Київ разом із ФРН, Францією та низкою інших країн. "Нині нічого не загрожує традиційно "високому" поштовому сезону для укаїнських відправників та отримувачів, адже тарифні шоки чи зупинка обміну із США не допущені", - зазначив перший заступник генерального директора з операційної діяльності "Укрпошти" Олександр Перцовський.

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