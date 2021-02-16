ВР посилила відповідальність за водіння у нетверезому стані

Верховна Рада України посилила відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Під час голосування в вівторок, 16 лютого, за відповідний законопроєкт в другому читанні та в цілому проголосували 325 законодавців. Ухваленим законопроеєктом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Кримінального кодексу, а також законів "Про дорожній рух" та "Про національну поліцію".

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Як пояснила народна депутатка України Олександра Устінова, яка представляє фракцію "Голос", у дописі на Facebook-сторінці, відтепер штрафи за нетверезе водіння підвищуються до 17 тисяч гривень за першу зупинку, за другу - штраф подвоюється, за третю - потроюється, тобто становитимуть 34 й 51 тисячу гривень відповідно. Крім того, впроваджується поняття "адмінарешту" до 15 діб, додала депутатка.

"Прибирається можливість закривати провадження через "малозначність" або віддавати "на поруки трудового колективу"... Подовжується термін стягнення за пиятику з трьох місяців до одного року", - написала Устінова. Ухваленим законопроєктом також збільшується покарання за ДТП, у яких є постраждалі або смертельний випадок. "Раніше було 3-8 років, тепер 5-10, загибель декількох осіб - до 12 років", - пояснила політикиня.

Позбавлення водійських прав

Як повідомляється на сайті МВС, законопроєктом передбачається збільшення штрафів за низку адміністративних правопорушень. За перевищення максимально дозволеної швидкості більше ніж на 50 км/год - із 510 гривень до 1,7 тисячі гривень. За залишення місця ДТП, із 255 гривень до 3,4 тисячі гривень, а також передбачена можливість позбавлення права керувати авто на термін від одного до двох років.

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За водіння напідпитку порушник, крім сплати грошового штрафу, також буде позбавлений права керувати транспортними засобами терміном на один рік.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що лише торік на дорогах України загинуло понад 3,5 тисячі осіб. Це - жертви порушень правил безпеки дорожнього руху - зазвичай перевищення швидкості, порушення правил обгону, виїзду на зустрічну смугу, керування в стані алкогольного сп'яніння.

За минулий рік патрульна поліція зупинила 129 тисяч водіїв, які керували автомобілем у нетверезому стані, тобто по 300 осіб у день. "Це лише ті, кого ми встигли зупинити", - визнав Геращенко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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