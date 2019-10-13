Врятовані понад тиждень тому мігранти зійшли на берег в Італії

88 мігрантів, врятованих у Середземному морі німецьким рятувальним судном Alan Kurdi, у неділю, 3 листопада, зійшли на берег в італійському порту у місті Таранто. Про це повідомляє інформаційне агетнство dpa.

Екіпаж судна врятував мігрантів понад тиждень тому, 26 жовтня, біля берегів Лівії. Проте йому довелося протягом тижня чекати на дозвіл увійти до італійського порту. Цей дозвіл було отримано у п'ятницю, 1 листопада, лише після того, як італійський уряд отримав гарантії того, що дві третини врятованих мігрантів будуть розподілені серед інших Європейського Союзу. Так, 60 мігрантів розділять між собою Німеччина та Франція, п'ятьох перевезуть до Португалії, а ще двох - до Ірландії, пише dpa.

У п'ятницю, попри відсутність на той момент згоди на вхід до італійських територіальних вод, Alan Kurdi зробло це, посилаючись на необхідність рятуватися від поганих погодних умов. Італія та Мальта зазвичай відмовляються приймати у своїх портах рятувальні судна з мігрантами, допоки інші держави ЄС не погодяться прийняти частину врятованих.

Попереднього разу врятовані Alan Kurdi мігранти зійшли на берег у Мальті.

Нагадаємо, наприкінці вересня Німеччина, Франція, Італія та Мальта досягли угоди щодо тимчасового механізму розподілу мігрантів, врятованих у Середземному морі на шляху до Європи, але ця пропозиція чотирьох країн, яку мали розглядати на Раді міністрів внутрішніх справ ЄС, поки що так і не знайшла широкої підтримки в ЄС.