ВРП відкрила провадження щодо судді ВАКС за скаргою НАБУ

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) за скаргою Національного антикорупційного бюро України ( НАБУ) ухвалила відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Сергія Мойсака. Про це у вівторок, 9 червня, повідомляється на порталі Вищої ради правосуддя.

Раніше НАБУ поскаржилося на слідчого суддю ВАКС Сергія Мойсака, який припинив дію обов'язків бізнесмена Вадима Альперіна, підозрюваного в організації махінацій на митниці.

За версією слідства, Альперін створив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили у НАБУ, фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за фальшивими документами, які робили в офісі одеського бізнесмена в бізнес-центрі "Сонячний" в Одесі. У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів.

Читайте також: САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського

Після цього митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки була вказана неправдива вартість. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. Унаслідок цих дій товари ввозили до України за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. За даними слідства, митники отримували від 80 до 200 доларів за контейнер із тканинами.

Читайте також: Суперечка навколо Ситника: незалежність НАБУ знову під питанням?

Нагадаємо, суддя Мойсак відмовив прокурору САП у продовженні дії обов'язків Альперіна. Також цей же суддя не захотів стягнути заставу одеського бізнесмена в дохід держави, попри те, що підозрюваний порушив процесуальний обов'язок - не здав свій ізраїльський паспорт. Щоправда, пізніше половину застави Альперіна стягнула в дохід держави апеляційна палата ВАКС.

Стан справ НАБУ щодо суддів

За час своєї діяльності детективи НАБУ та прокурори САП скерували до суду більше 45 обвинувальних актів щодо суддів.

Як повідомляється на сайті Ради громадського контролю НАБУ, на сьогодні усі справи перебувають у Вищому антикорупційному суді. Тут їх розгляд розпочався з самого початку. Переважно це справи про недекларування майна або отримання хабарів за винесення “потрібних” рішень: зняття арешту з майна, стягнення боргу, уникнення відповідальності за керування авто у нетверезому стані чи уникнення тюремного строку.

Незважаючи на те, що перші обвинувальні акти були направлені ще у березні 2016 року, до цього часу розгляд 90 відсотків з них так і не завершено. А окремі судді, які мають статус обвинувачених, продовжують розглядати справи і ухвалювати рішення іменем України.