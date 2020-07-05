В.о. президента Болівії заразилася коронавірусом

Виконувачка обов'язків президента Болівії Жанін Аньєс повідомила в четвер, 9 липня, що заразилася коронавірусом. За її словами, вона почувається добре та продовжує працювати з дому. Це вже третій випадок COVID-19 серед голів латиноамериканських держав - раніше коронавірусом заразилися президенти Бразилії та Гондурасу.

Аньєс проведе наступні два тижні на карантині, а потім зробить знову тест на коронавірус. Політикиня планує взяти участь у президентських виборах, які мають відбутися в Болівії 6 вересня. Парламентські та президентські вибори мали відбутися в цій південноамериканській країні ще в травні, проте через пандемію COVID-19 були перенесені на вересень.

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Нагадаємо, що 6 липня болівійська прокуратура висунула експрезиденту країни Ево Моралесу обвинувачення в тероризмі, а також фінансуванні терористичної діяльності. Як повідомила прокуратура, після своєї відставки та втечі з країни минулого року Моралес закликав своїх прихильників у Болівії до незаконної діяльності. Наприклад, під час викликаних його відставкою протестів він по телефону дав завдання довіреній особі чинити перепони постачанню харчів до міст.

У листопаді 2019 році Моралес був змушений під тиском військових подати у відставку після того, як опозиція та спостерігачі закинули йому фальсифікації під час президентських виборів 20 жовтня 2019 року. Експрезидент утік спочатку до Мексики, а потім до Аргентини. Тим часом у Болівії діє перехідний уряд.