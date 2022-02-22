Воєнний стан: українцям обмежили зняття готівки у банках

Банківська система продовжує працювати і вживає заходів для збереження стабільності та максимального забезпечення діяльності збройних сил України та роботи об’єктів критичної інфраструктури. Про це вранці у четвер, 24 лютого, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.

Він поінформував, що НБУ оперативно ухвалив постанову, якою передбачено низку обмежень через запровадження в Україні воєнного стану.

Обмежено, зокрема, зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тисяч гривень на день, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів. Також заборонено видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті.

При цьому банкомати підкріплюються готівкою без обмежень. Також доступ до сейфових скриньок забезпечуватиметься в безперебійному режимі.

Наголошується, що безготівкові розрахунки здійснюватимуться без обмежень.

Водночас призупиняється робота валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами. Запроваджується мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів.

"Ці заходи тимчасові, але вкрай необхідні зараз", - наголосив голова НБУ.

Водночас жителі Києва повідомляють DW, що в українській столиці великі черги до банкоматів та труднощі зі зняттям коштів, віддалення банків зачинені. Також подекуди повідомляють, що не працює розрахунок карткою.