Воєнний стан в Україні: прикордонники не пропустили вже понад 600 росіян

До України прикордонники не пропустили понад 600 громадян РФ від початку дії воєнного стану станом на 3 грудня. Водночас кількість росіян, які бажають в'їхати до України, зменшилася втричі, повідомив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу UA:TV, оприлюдненому в понеділок, 3 грудня.

Він також пояснив відмову у в'їзді жінкам-громадянкам РФ. "Жінка також може бути завербована, становити загрозу. (...) Якщо ми бачимо, що є якась інформація про жінку, якщо вона не може пояснити, з якою метою їде - то не пропускаємо. Як правило, це одиниці". За словами Цигикала, за ці дні з боку РФ повертали громадян України без пояснень причини. Глава відомства додав, що раніше за добу з РФ до України в'їжджали близько п'яти тисяч росіян, нині ж "ми пропускаємо 1300 за добу".

30 листопада Державна прикордонна служба України посилила заходи контролю на кордоні і обмежила в'їзд іноземців, насамперед громадян Російської Федерації чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

Після інциденту в Керченській протоці, де Росія захопила кораблі українських ВМС, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.