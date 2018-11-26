 Воєнний стан в Україні: прикордонники не пропустили вже понад 600 росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2018

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Новини

Воєнний стан в Україні: прикордонники не пропустили вже понад 600 росіян

Кількість охочих в'їхати до України росіян скоротилася приблизно втричі, стверджує керівник ДПС Петро Цигикал. За кілька днів прикордонники не пропустили понад 600 громадян РФ.

Пункт пропуску Гоптівка на кордоні України та РФ, 30 листопада 2018 року

Пункт пропуску "Гоптівка" на кордоні України та РФ, 30 листопада 2018 року

До України прикордонники не пропустили понад 600 громадян РФ від початку дії воєнного стану станом на 3 грудня. Водночас кількість росіян, які бажають в'їхати до України, зменшилася втричі, повідомив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу UA:TV, оприлюдненому в понеділок, 3 грудня.

Він також пояснив відмову у в'їзді жінкам-громадянкам РФ. "Жінка також може бути завербована, становити загрозу. (...) Якщо ми бачимо, що є якась інформація про жінку, якщо вона не може пояснити, з якою метою їде - то не пропускаємо. Як правило, це одиниці". За словами Цигикала, за ці дні з боку РФ повертали громадян України без пояснень причини. Глава відомства додав, що раніше за добу з РФ до України в'їжджали близько п'яти тисяч росіян, нині ж "ми пропускаємо 1300 за добу".

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Після інциденту в Керченській протоці, де Росія захопила кораблі українських ВМС, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

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