 ВООЗ: У світі вже 17 вакцин від коронавірусу випробовують на людях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

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ВООЗ: У світі вже 17 вакцин від коронавірусу випробовують на людях

Найбільш перспективною є вакцина, розробкою якої займається Оксфордський університет. Вона першою вступила в третю фазу клінічних досліджень.

Розробкою вакцин від коронавірусу займається багато компаній та науковців по всьому світу

Розробкою вакцин від коронавірусу займається багато компаній та науковців по всьому світу

У світі зараз проводять тестування на людях 17 потенційних вакцин від коронавірусу, повідомила у четвер, 2 липня, Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ). Навіть якщо клінічні дослідження цих вакцин завершаться невдало, ВООЗ налаштована оптимістично. "У нас є широкий конвеєр із чотирма різними типами вакцини", - сказала експертка ВООЗ з досліджень та розробки Ана Марія Енао-Рестрепо, цитує агенція dpa.

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Зараз найперспективнішою є вакцина AZD1222, розроблена Оксфордським університетом. Вона першою вступила в третю фазу клінічних досліджень, що означає, що її випробовують на більшій кількості людей для з'ясування її безпечності для людей. Ще п'ять потенційних вакцин перебувають у другій фазі випробувань, коли дослідження проводяться на меншій кількості людей з конкретними захворюваннями. В першій фазі зазвичай вакцини тестуються на здорових людях - для перевірки безпечності.

У Німеччині також проводять перші клінічні випробування вакцин - виробництва компанії Biontech в Майнці та CureVac в Тюбінгені. В США також займаються розробкою потенційних вакцин. Як заявив у четвер президент країни Дональд Трамп, три з них мають великий потенціал. "Три виглядають справді дуже добре. Ми думаємо, що скоро отримаємо їх", - заявив американський лідер.

Поки науковці не можуть передбачити, чи буде якась вакцина доступною до кінця цього року. Зазвичай на розробку вакцини потрібно від 10 до 15 років, втім глобальна пандемія коронавірусу стала причиною безпрецедентних зусиль фармацевтичних компаній та дослідників по всьому світу для розробки вакцини проти нього.

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