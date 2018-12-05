 ВООЗ: смертність на дорогах світу зросла до 1,35 мільйона осіб щороку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2018

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Новини

ВООЗ: смертність на дорогах світу зросла до 1,35 мільйона осіб щороку

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що у світі кожні 24 секунди гине в ДТП одна людина. Найвищий рівень смертності на дорогах в Африці. Найбезпечніше ж на європейських автошляхах.

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про зростання смертності внаслідок ДТП на дорогах світу

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про зростання смертності внаслідок ДТП на дорогах світу

Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) забирають на планеті життя щонайменше 1,35 мільйона осіб щороку. Такі дані в п'ятницю, 7 грудня, оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), інформує агенція AFP.

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Гучна музика та телефони відволікають від дороги. Німецька поліція хоче привернути увагу до проблеми і проводить масштабні попереджувальні акції по всій країні. (20.09.2018)

Лише у Києві зафіксовано майже 500 автоаварій. Міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав причини масових ДТП. (15.11.2018)

Це означає, що кожні 24 секунди в дорожньо-транспортних пригодах гине одна людина, заявили у ВООЗ, закликавши країни світу протидіяти цій тенденції. "Ці смерті - неприпустима ціна за можливість мобільності", - наголосив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Кількість жертв ДТП лише протягом останніх трьох років щороку зростала на 100 тисяч осіб, зазначають експерти ВООЗ. Найбільше а аваріях гине дітей і молодих людей віком до 29 років.

Рівень смертності на дорогах найвищий в Африці, тут частка загиблих у ДТП склала 26,6 на 100 тисяч осіб. При цьому найбільше страждають від аварій пішоходи і велосипедисти. У Європі ж рівень смертності у ДТП найнижчий у світі.

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