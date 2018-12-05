ВООЗ: смертність на дорогах світу зросла до 1,35 мільйона осіб щороку

Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) забирають на планеті життя щонайменше 1,35 мільйона осіб щороку. Такі дані в п'ятницю, 7 грудня, оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), інформує агенція AFP.

Це означає, що кожні 24 секунди в дорожньо-транспортних пригодах гине одна людина, заявили у ВООЗ, закликавши країни світу протидіяти цій тенденції. "Ці смерті - неприпустима ціна за можливість мобільності", - наголосив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Кількість жертв ДТП лише протягом останніх трьох років щороку зростала на 100 тисяч осіб, зазначають експерти ВООЗ. Найбільше а аваріях гине дітей і молодих людей віком до 29 років.

Рівень смертності на дорогах найвищий в Африці, тут частка загиблих у ДТП склала 26,6 на 100 тисяч осіб. При цьому найбільше страждають від аварій пішоходи і велосипедисти. У Європі ж рівень смертності у ДТП найнижчий у світі.