 ВООЗ розробила рекомендації проти втрати слуху через гучну музику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

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Новини

ВООЗ розробила рекомендації проти втрати слуху через гучну музику

Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує встановлювати в смартфони та аудіоплеєри системи для вимірювання гучності музики та попередження про завдання шкоди слуху.

ВООЗ попереджає про ризик врати слуху через прослуховування гучної музики

ВООЗ попереджає про ризик врати слуху через прослуховування гучної музики

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у вівторок, 12 лютого, оголосила про заходи, що покликані зменшити ризик втрати слуху серед молоді внаслідок надто гучного прослуховування музики зі смартфонів та аудіоплеєрів. За даними організації, зараз близько 50 відсотків молодих людей у віці від 12 до 35 років по всьому світу, що становить близько 1,1 мільярда людей, ризикують у перспективі втратити слух через надто гучне звукове середовище, йдеться у прес-релізі ВООЗ.

Перед Всесвітнім днем слуху, який відзначають 3 березня, ВООЗ разом з Міжнародним союзом електрозв'язку (International Telecommunication Union - ITU) розробила новий міжнародний стандарт для виробництва та використання смартфонів та аудіоплеєрів, що має зробити прослуховування  музики з них безпечнішим. "З огляду на те, що у нас є технологічне ноу-хау для запобігання втраті слуху, не повинен мати місця факт, що так багато молодих людей продовжують завдавати шкоди своєму слуху під час прослуховування музики. Вони мають зрозуміти, що як тільки втратять слух, він не повернеться", - зазначив генеральний директор ВООЗ, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Організації рекомендують виробникам включати в пристрої вбудовану систему для вимірювання рівня гучності та тривалості музики. Вона має попереджати користувачів про перевищення ліміту безпечного прослуховування та про те, що слуху завдається шкода. Окрім того, пропонується надати можливість батькам контролювати гучність звуку на пристроях дітей, а також встановити систему, яка автоматично зменшуватиме рівень гучності. Рекомендації не мають зобов'язувальної сили для виробників.

"Поки що стосовно рівня гучності ми можемо покладатися тільки на наш інстинкт", - заявила лікарка ВООЗ Шеллі Чадха, представляючи ініціативу організації в Женеві, цитує агенція AFP. За її словами, такий підхід можна порівняти з поїздкою автобаном "без спідометра і обмеження швидкості". А тепер ВООЗ пропонує свого роду "вимірювач швидкості", додала Чадха.

За даними ВООЗ, на сьогодні близько п'яти відсотків населення світу, що становить 432 мільйони дорослих та 34 мільйони дітей, потерпають від втрати слуху. Утім, в організації не можуть сказати, наскільки часто ці проблеми виникають внаслідок занадто гучного прослуховування музики.

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