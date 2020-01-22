ВООЗ підвищила рівень загрози поширення нового коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення на глобальному рівнізафіксованого в Китаї коронавірусу 2019-nCoV, внаслідок якого померло вже понад 80 людей. "Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - йдеться в доповіді організації, оприлюдненій у понеділок, 27 січня.

До цього в доповідях загроза на світовому рівні оцінювалася як "помірна". Однак в ВООЗ вказали на те, що в попередніх версіях була допущена помилка формулювання, а тепер її виправили. Виправлення глобальної оцінки ризику не означає оголошення міжнародної надзвичайної ситуації через поширення вірусу.

В Україні поки не зафіксували жодного випадку нового коронавірусу

Тим часом Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я повідомив, що виявлений в Україні коронавірус не є китайським вірусом 2019-nCoV.

У МОЗ України зазначили, що раніше повідомлялося про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. "Усі три випадки не підтвердилися", - йдеться в повідомленні міністерства на його сторінці у Facebook.

Коронавірус з Китаю продовжує розповсюджуватися світом. Перший випадок зараження на 2019-nCoV підтвердили на Шрі-Ланці. Як повідомив головний епідеміолог міністерства охорони здоров'я країни, хворою виявилася 40-річна китаянка, яка приїхала до країни 19 січня, а 25 було підтверджено її хворобу, передає агенція Reuters.

Як повідомлялося, станом на 27 січня в Китаї від нового коронавірусу померла 81 особа, кількість підтверджених китайською владою випадків інфікування за останню добу зросла майже на третину - до 2750 осіб.