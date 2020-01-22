 ВООЗ підвищила рівень загрози поширення нового коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2020

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Новини

ВООЗ підвищила рівень загрози поширення нового коронавірусу

Через помилку співробітників раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оцінювала рівень загрози поширення коронавірусу 2019-nCoV на світовому рівні як "помірний". Тепер ризик підвищений до "високого рівня".

Китайський коронавірус розповсюджується світом

Новий коронавірус розповсюджується у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення на глобальному рівнізафіксованого в Китаї коронавірусу 2019-nCoV, внаслідок якого померло вже понад 80 людей. "Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - йдеться в доповіді організації, оприлюдненій у понеділок, 27 січня.

До цього в доповідях загроза на світовому рівні оцінювалася як "помірна". Однак в ВООЗ вказали на те, що в попередніх версіях була допущена помилка формулювання, а тепер її виправили. Виправлення глобальної оцінки ризику не означає оголошення міжнародної надзвичайної ситуації через поширення вірусу.

В Україні поки не зафіксували жодного випадку нового коронавірусу

Тим часом Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я повідомив, що виявлений в Україні коронавірус не є китайським вірусом 2019-nCoV. 

У МОЗ України зазначили, що раніше повідомлялося про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. "Усі три випадки не підтвердилися", - йдеться в повідомленні міністерства на його сторінці у Facebook.

DW.COM

Мешканці китайського міста Ухань, у якому було вперше зафіксоване інфікування людини новим коронавірусом, не зможуть залишати місто "без особливих причин". (23.01.2020)

Коронавірус з Китаю   продовжує розповсюджуватися світом. Перший випадок зараження на 2019-nCoV підтвердили на Шрі-Ланці. Як повідомив головний епідеміолог міністерства охорони здоров'я країни, хворою виявилася 40-річна китаянка, яка приїхала до країни 19 січня, а 25 було підтверджено її хворобу, передає агенція Reuters.

Як повідомлялося, станом на 27 січня в Китаї від нового коронавірусу померла 81 особа, кількість підтверджених китайською владою випадків інфікування за останню добу зросла майже на третину - до 2750 осіб.

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