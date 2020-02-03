 ВООЗ потребує 675 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ВООЗ потребує 675 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я просить надати їй 675 мільйонів доларів для заходів проти поширення коронавірусу. Більшість цих коштів має надійти у країни, які потребуть фінансової підтримки у боротьбі з вірусом.

Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що ВООЗ потребує 675 мільйонів доларів США на боротьбу з коронавірусом

Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що ВООЗ потребує 675 мільйонів доларів США на боротьбу з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у середу, 5 лютого, оголосила, що потребує додатково 675 мільйонів доларів США у найближчі три місяці для заходів з протидії поширенню коронавірусу, повідомляє агенція новин dpa.

Ці кошти підуть на втілення стратегічного плану ВООЗ для боротьби з коронавірусом. "Ми започатковуємо стратегічний план готовності та реагування (...) Ми просимо 675 мільйонів доларів для фінансування цього плану на наступні три місяці", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на пресконференції у Женеві, цитує інформагенція AFP.

DW.COM

Вакцина проти нового коронавірусу з'явиться на ринку не раніше ніж за півтора року, каже в інтерв'ю DW вірусолог з Університету Марбурга Штефан Бекер. Він сподівається, що діятиме вона і проти інших подібних збудників. (03.02.2020)

Того, хто лише має азіатську зовнішністю і кашляє, не можна звинувачувати в нинішній епідемії коронавірусу. Расистські нападки на китайців неприпустимі, вважає Данг Юан. (04.02.2020)

Автовиробник Hyundai оголосив про зупинення виробництва на заводах компанії у Південній Кореї. Причина - брак певних комплектуючих, які компанія зазвичай отримувала з Китаю. (04.02.2020)

Жертвами коронавірусу стали вже 490 китайців, кажуть представники влади. У країні зафіксовано вже 24,3 тисячі підтверджених випадків захворювання. За межами КНР нарахували щонайменше 230 випадків захворювання. (05.02.2020)

Він погодився, що "675 мільйонів доларів - це велика сума". "Однак це значно менше, ніж та сума, з якою ми можемо зіткнутися, якщо не будемо інвестувати у превентивні заходи", - зауважив Тедрос Адханом Гебреєсус. За його словами, із загальної суми близько 60 мільйонів підуть на діяльність ВВОЗ, а решта надійде країнам, які потребують фінансової підтримки у боротьбі зі смертоносним вірусом.

Гендиректор ВООЗ сказав, що розуміє побоювання людей у світі. "Утім, це не час для страху чи паніки. Це час для раціональних дій, оскільки у нас ще є вікно можливостей, аби взяти поришення вірусу під контроль", - зазначив він.

На 11-12 лютого у Женеві запланована зустріч сотень вчених та експертів з різних країн. Її учасники мають визначити пріоритети щодо розробки ліків та вакцини проти коронавірусу. 

Нагадаємо, згідно з останніми даними, від коронавірусу у Китаї померли 490 людей. Також  збільшилася кількість підтверджених випадків захворювання, вона сягнула 24324 осіб.

Як повідомлялося, хвороба, вперше зафіксована в 11-мільйонному місті Ухань, швидко поширилася Китаєм. Для боротьби з поширенням захворювання влада КНР вдалася до небачених раніше заходів безпеки. Ці заходи істотно позначилися й на економіці Китаю ти інших азійських країн

  • Коронавірус у місті Ухань

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Невідомий вірус вражає Ухань

    31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) про низку випадків респіраторних інфекцій у місті Ухань, де мешкає близько 11 мільйонів людей. Штам вірусу невідомий, тож фахівці з усього світу взялися за його ідентифікацію. Початок поширення штаму простежили з ринку морепродуктів в Ухані. Ринок відразу закрили і повідомили про близько 40 інфікованих осіб.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Виявлено новий штам коронавірусу

    Були підозри, що це вірус гострого респіраторного синдрому (SARS) - хвороби, зафіксованої 2002 року в Китаї. Тоді від неї у світі померли майже 800 людей. Але 7 січня вчені повідомили, що йдеться про новий вірус. Як і SARS та звичайна застуда, він походить з родини коронавірусів. Йому тимчасово присвоїли назву 2019-nCoV. Симптоми: лихоманка, кашель, утруднене дихання та пневмонія.

  • Коронавірус у Китаї

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перша смерть у Китаї

    11 січня Китай оголошує про першу смерть від коронавірусу - 61-річний чоловік, який купував продукти на ринку в Ухані, помирає через ускладнення внаслідок пневмонії.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Вірус поширюється на сусідні країни

    Кілька днів потому Таїланд та Японія теж повідомили про випадки зараження людей, які відвідали той самий ринок в Ухані. Тим часом у Китаї підтверджують другу смерть у місті. Станом на 20 січня у Китаї вже три летальні випадки, а понад 200 людей - інфіковані.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Як передається вірус

    До середини січня вчені намагаються з'ясувати, як саме поширюється хвороба. Власне, коронавіруси - зоонози, тобто передаються від тварини до людини. Деякі коронавіруси можуть передаватися при кашлі та чханні. Аеропорти у всьому світі запроваджують перевірку пасажирів, які прибувають із Китаю. 20 січня влада КНР повідомила, що вірус може передаватися безпосередньо від людини до людини.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Безпрецедентні заходи в Китаї

    23 січня влада КНР закриває мегаполіс Ухань на карантин. Мета заходу - обмежити поширення вірусу. В Ухані припинено рух громадського транспорту та розпочато термінове спорудження нової лікарні для інфікованих пацієнтів. Станом на 24 січня інфікованих осіб вже понад 830. Зросла і кількість померлих - тепер їх 26. Влада країни вирішує закрити ще 13 міст, ізолювавши щонайменше 36 мільйонів людей.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Підстави для глобального надзвичайного стану?

    За межами Китаю підтверджується дедалі більше випадків зараження, зокрема в Південній Кореї, США, Непалі, Таїланді, Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії і Тайвані. Попри постійне зростання числа інфікованих, 23 січня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оголошувати глобальний надзвичайний стан через цей вірус "зарано".

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Коронавірус досягає Європи та Австралії

    24 січня влада Франції підтвердила, що в країні зафіксовано три випадки коронавірусу. Це ознаменувало першу появу хвороби в Європі. Кілька годин потому Австралія теж підтвердила чотири випадки зараження цим вірусом.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Зачепило китайський Новий рік

    Цього разу китайський Новий рік починається зі стриманих святкувань 25 січня. Скасовано багато святкових заходів задля здержання поширення вірусу. Зазвичай у цей час мільйони китайців відвідують друзів та родичів. До кінця січня 17 китайських міст з населенням загалом понад 50 мільйонів закриті на карантин. З метою обмеження міграційного потоку святкування Нового року подовжують на три дні.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Закриття кордонів

    Перший випадок зараження підтвердили в Камбоджі. Тим часом Монголія закриває свій кордон з КНР для руху автомобілів, Росія зробила те саме в трьох регіонах на Далекому Сході. Глобальний туризм зазнає мільярдних збитків, ціни на нафту падають. Число смертей зросло до 41. Інфіковано вже понад 1300 людей, переважна більшість у КНР. Вчені сподіваються вже за три місяці мати вакцину проти цього штаму.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Німеччина приєднується до боротьби з вірусом

    27 січня глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що Берлін розглядає можливість евакуації німецьких громадян з Уханю. На той момент у Німеччині ще не зареєстрували випадків зараження. Німецькі дослідники в Марбурзі увійшли до міжнародної спільноти, що працює над розробкою вакцини проти коронавірусу. Число жертв у Китаї сягає 81, а постраждалих у всьому світі нараховується вже 2700.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перші випадки коронавірусу в Німеччині

    27 січня Німеччина повідомила про перший зафіксований на території країни випадок коронавірусу. Ним заразився 33-річний житель Баварії під час конференції у ФРН від китайської колежанки, яка її теж відвідала. Чоловіка переводять під карантин та спостереження до лікарні Мюнхена. Згодом вірус підтвердився у трьох його колег. Число загиблих у Китаї сягає 132, число заражених по всьому світу - 6 000.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Евакуація іноземних громадян з Уханю

    28 січня Японія та США стали першими країнами, що евакуювали деяких своїх громадян з Уханю. Чотирьох японських пасажирів одразу з аеропорту забрали до лікарні з високою температурою. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю повідомили Австралія та Нова Зеландія. Загалом у світі вже понад 6000 інфікованих вірусом 2019-nCoV, що більше, ніж під час спалаху вірусу SARS у 2002-2003 роках.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Від вірусу постраждали вже всі провінції КНР

    У ніч на 30 січня стало відомо про випадок інфікування коронавірусом у провінції Тибет - єдиним регіоном КНР, на який досі вірус не поширився. Число смертей від коронавірусу зросло до 170, а підтверджених випадків зараження в КНР стало 7711. Серед країн, де виявили вірус, Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Франція, Південна Корея, Японія. Ситуацію обговорює ВООЗ.

    Автор: Крістіна Бурак


Дивитись відео 01:05

Ліки від коронавірусу: науковці в пошуку медикаментів (28.01.2020)

DW.COM

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

Спалах коронавірусу, перші симптоми якого схожі на грип, уже спричинив фактично надзвичайний стан у Китаї та тримає в напрузі світ. Учені поки що безрезультатно намагаються розробити вакцину проти коронавірусу. (30.01.2020)  

Аудіо й відео до теми

Ліки від коронавірусу: науковці в пошуку медикаментів (28.01.2020)  

Також за темою

Grafik WHO - Kann Knoblauch der Infektion mit dem Coronavirus vorbeugen?

ВООЗ оголосила боротьбу з дезінформацією про коронавірус 03.02.2020

ВООЗ боротиметься із поширенням неправдивої інформації про коронавірус. Організація співпрацюватиме із Google, а також із соцмережами Twitter, Facebook, Tencent і Tiktok.

The Lasker Awards 2013 Preisverleihung Bill Gates Melinda Gates

Фонд Гейтсів виділить до 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом 05.02.2020

Фонд Білла і Мелінди Гейтс пообіцяв виділити до 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом. Більшу частину цим коштів спрямують на дослідження з метою прискорити розробку вакцини проти коронавірусу.

Corona Virus China

ВООЗ підвищила рівень загрози поширення нового коронавірусу 27.01.2020

Через помилку співробітників раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оцінювала рівень загрози поширення коронавірусу 2019-nCoV на світовому рівні як "помірний". Тепер ризик підвищений до "високого рівня".

Реклама

Докладно

Вагонів, які експлуатуються понад 20 років, в Укразаліниці більше тисячі

Реформа "Укрзалізниці": що кажуть інсайдери (відео)

"Укрзалізниця" прагне стати успішним підприємством. Чи реально це? DW поспілкувалась з тими, хто знає справи зсередини.  

Спорожнілі автошляхи у китайському Ухані

Чи інфікує коронавірус глобальну економіку?

Як епідемія може вплинути на економіку, у тому числі і українську?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  