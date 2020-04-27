ВООЗ: Пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення

Через шість місяців після початку пандемії коронавірусної хвороби у світі вона ще далека від свого завершення, заявив у понеділок, 29 червня, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус. "Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми всі хочемо продовжувати жити своїм життям. Але жорстока реальність в тому, що все це навіть не близьке до завершення", - заявив він, цитує агенція новин AFP.

За словами очільника ВООЗ, попри прогрес багатьох країн у боротьбі з коронавірусом, у всьому світі загалом поширення захворювання прискорюється. "Ми всі в цьому разом, і ми всі в цьому на довгий час", - сказав він.

Наступного тижня ВООЗ відправить команду в Китай для з'ясування обставин походження коронавірусу. "Ми зможемо боротися з вірусом краще, коли дізнаємося все про нього, у тому числі і про те, як він почався", - зазначив Гебреєсус. Він не уточнив склад команди, а також, в чому конкретно полягатиме її місія. Зараз вчені вважають, що вірус подолав міжвидовий бар'єр та передався людині від тварини, ймовірно, на ринку в китайському Ухані.

Загалом число інфікованих коронавірусом у світі перевищило 10 мільйонів. Померли вже понад 500 тисяч людей, у яких підтвердили зараження.

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