 ВООЗ: Пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2020

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Новини

ВООЗ: Пандемія коронавірусної хвороби далека від завершення

Всесвітня організація охорони здоров'я відправить свою команду в Китай для дослідження походження вірусу. Від початку пандемії у світі померли понад пів мільйона людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом.

Тедрос Адханом Гебреєсус

Тедрос Адханом Гебреєсус

Через шість місяців після початку пандемії коронавірусної хвороби у світі вона ще далека від свого завершення, заявив у понеділок, 29 червня, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус. "Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми всі хочемо продовжувати жити своїм життям. Але жорстока реальність в тому, що все це навіть не близьке до завершення", - заявив він, цитує агенція новин AFP.

За словами очільника ВООЗ, попри прогрес багатьох країн у боротьбі з коронавірусом, у всьому світі загалом поширення захворювання прискорюється. "Ми всі в цьому разом, і ми всі в цьому на довгий час", - сказав він.

Наступного тижня ВООЗ відправить команду в Китай для з'ясування обставин походження коронавірусу. "Ми зможемо боротися з вірусом краще, коли дізнаємося все про нього, у тому числі і про те, як він почався", - зазначив Гебреєсус. Він не уточнив склад команди, а також, в чому конкретно полягатиме її місія. Зараз вчені вважають, що вірус подолав міжвидовий бар'єр та передався людині від тварини, ймовірно, на ринку в китайському Ухані.

Загалом число інфікованих коронавірусом у світі перевищило 10 мільйонів. Померли вже понад 500 тисяч людей, у яких підтвердили зараження.

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    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Смачна вечеря в тепличних умовах

    Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.

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    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    З думками про море

    Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.

  • Нові реалії перукарень Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Нові реалії перукарень

    Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.

  • Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка! Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У Gaga Café прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка!

    Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У "Gaga Café" прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.

  • Сказати так перед 30 машинами Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального так. Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Сказати "так" перед 30 машинами

    Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального "так". Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.

  • Цілковита тиша, попри бурхливі оплески Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Цілковита тиша, попри бурхливі оплески

    Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.

  • Чорні острівці в офісі Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Чорні острівці в офісі

    Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.

  • Соціальне дистанціювання на пероні У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Соціальне дистанціювання на пероні

    У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.

  • Односторонній рух також для пішоходів Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Односторонній рух також для пішоходів

    Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.

  • Життя у пляшці У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Життя у пляшці

    У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.

  • Дверна ручка: перезавантаження Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Дверна ручка: перезавантаження

    Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.

  • Третій зайвий Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Третій зайвий

    Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.

    Автор: Штефані Геппнер


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