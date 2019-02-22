ВООЗ застерігає від різкого зростання онкозахворювань

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) застерігає від загрози різкого зростання числа ракових захворювань. На цьому наголошується в поширеному в вівторок, 4 лютого, повідомленні ВООЗ з нагоди міжнародного дня боротьби з раком.

Якщо нинішні тенденції щодо раку збережуться, то вже у найближчі два десятиліття онкологічних хвороб побільшає на 60 відсотків, стверджують експерти ВООЗ. Лише 2018 року від ракових захворювань у всьому світі померло 9,6 мільйона людей.

Особливо небезпечна ситуація щодо раку в нерозвинених і бідних країнах, попереджають у ВООЗ. Річ у тім, що ці країни спрямовують свої і без того обмежені ресурси головно на боротьбу з інфекційними захворюваннями, як-от малярія. Решту коштів вони витрачають на охорону здоров'я дітей і матерів, тож на боротьбу проти раку їм просто бракує грошей, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гербреєсус, чиї слова наводить агенція новин epd.

Приміром, у Африці та Південній Азії менше 15 відсотків країн мають необхідну інфраструктуру для лікування онкохворих пацієнтів, стверджує він. Натомість багаті країни можуть забезпечити лікування більше 90 відсотків пацієнтів, котрі мають злоякісні утворення чи інші форми раку.

У ВООЗ наголошують, що чимало форм онкологічних захворювань можливо було уникнути завдяки зміні способу життя та відмови від шкідливих звичок, приміром, паління, що спричиняє онкологічні захворювання.

У 2018 році у всьому світі налічувалося 18,1 мільйона пацієнтів з пухлиною або іншою формою раку. Найпоширенішими формами онкозахворювань є рак легенів, рак молочної залози та рак кишок.

ЄС посилить боротьбу з раком

4 лютого в Єврокомісії оголосили про намір посилити боротьбу з онкохворобами. Представлений у Брюсселі план покликаний насамперед посилити координацію співпраці лікарів, науковців та політиків.

Згідно з офіційними даними, в Європі щороку від раку помирає 1,3 мільйона людей. Крім того, щороку діагностують 3,5 мільйона нових випадків раку, нагадує агенція новин dpa.