ВООЗ застерігає від другої хвилі пандемії COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає до "надзвичайної обережності" на тлі послаблення карантинних обмежень у багатьох країнах. Генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус у понеділок, 11 травня, відзначив значні успіхи в боротьбі з пандемією викликаного коронавірусом захворювання COVID-19, проте координатор Майкл Раян застеріг від можливої другої хвилі заражень.

Послаблення карантину в Європі Раян назвав знаком надії. Водночас він закликав уряди країн світу подбати про вчасне виявлення нових заражених осіб та їхню ізоляцію. За його словами, це має допомогти "уникнути великої другої хвилі".

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У свою чергу, Гебреєсус застеріг від поширеного в деяких країнах уявлення про те, що з часом у населення має виробитися так званий колективний імунітет до коронавірусу. Згідно з результатами досліджень, антитіла до коронавірусу має "порівняно невелика частка населення", заявив він. За даними ВООЗ, ця частка становить від одного до 10 відсотків населення Землі. Це означає, що більша частина людей все ще вразлива до зараження.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 12 травня у світі нараховується 4,177 мільйона підтверджених випадків COVID-19. Найбільше заражених - у США, Іспанії, Великобританії, Росії та Італії.

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