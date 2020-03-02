 ВООЗ: Було б помилкою думати, що коронавірус зникне влітку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2020

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Новини

ВООЗ: Було б помилкою думати, що коронавірус зникне влітку

Натепер немає підстав вважати, що коронавірус може зникнути влітку, наголошують у ВООЗ. У організації вказують на важливість колективних зусиль у боротьбі з захворюванням на глобальному рівні.

Поширення коронавірусу

Проблема з поширенням коронавірусу може тривати й у літню пору, застерігають у ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не плекає надій на те, що літня пора зможе спинити епідемію коронавірусу в світі. Про це в п'ятницю, 6 березня, заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян перед журналістами в Женеві.

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Найбільше від поширення коронавірусу постраждали Китай, Південна Корея, Італія, Іран і Японія. Від викликаних коронавірусом ускладнень у світі померло вже 3,4 тисячі осіб. (06.03.2020)

Лише протягом минулої доби жертвами коронавірусу в Італії стали 49 осіб. Кількість нових інфікувань перевищила 800 випадків. (06.03.2020)

"Було б марним сподіванням стверджувати, що він (коронавірус. - Ред.) просто зникне влітку, так само як і вірус грипу… Натепер немає підстав, щоб думати, що таке станеться", - сказав Раян, цитує агенція новин Reuters.

"Нам невідомо, якою саме буде активність чи поведінка вірусу в різних кліматичних умовах. Доводиться припускати, що його здатність до поширення збережеться", - додав експерт.

Потрібні колективні зусилля всіх країн

Тим часом генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав цього ж дня всі країни докласти максимум зусиль для боротьби з коронавірусом. На його думку, всі країни мають розглядати протидію поширенню коронавірусу як своє "головне завдання". "У глобалізованому світі єдиною можливістю (боротьби з коронавірусом. - Ред.) залишається залишатися разом", - додав Тедрос.

Він наголосив, що епідемія "поширилася географічно", що є "вкрай тривожним" сигналом.

Як повідомлялося, глобальне число підтверджених випадків захворювання коронавірусом перевищило 100 тисяч. На даний момент найгірша ситуація з цим небезпечним захворюванням спостерігається в Китаї, Південній Кореї, Італії та Ірані. Загалом випадки коронавірусу зафіксовано вже в більш ніж 90 країнах.

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