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Володимир Рафєєнко
Володимир Рафєєнко

Володимир Рафєєнко

Пропустити розділ Володимир Рафєєнко: інші публікації

Володимир Рафєєнко: інші публікації

Володимир Рафєєнко

Володимир Рафєєнко: Визнання того, чого не існує

Володимир Рафєєнко: Визнання того, чого не існує

"Ленін як справжня сестра Кия, Щека і Хорива - яке дивне потойбічне лайно", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.
Володимир Рафєєнко
Володимир Рафєєнко
Гостьовий коментар
Суспільство
23 лютого 2022 р.
Український письменник Володимир Рафєєнко

Володимир Рафєєнко: Cтрашний cуд з відстрочкою вироку

Володимир Рафєєнко: Cтрашний cуд з відстрочкою вироку

"Білоруси більше не зможуть жити по-старому", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.
Суспільство
18 серпня 2020 р.
Володимир Рафєєнко

Володимир Рафєєнко: Дивний і страшний 2020 рік

Володимир Рафєєнко: Дивний і страшний 2020 рік

"Все, що встиг змінити і зламати цей карантин, так і лежить в уламках", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.
Культура
12 червня 2020 р.
Український письменник Володимир Рафєєнко

Володимир Рафєєнко: Як я почав писати українською

Володимир Рафєєнко: Як я почав писати українською

"Я пішов за мовою туди, куди вона мене покликала", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.
Суспільство
25 червня 2019 р.
Український письменник Володимир Рафєєнко

Володимир Рафєєнко: Вибрати Україну

Володимир Рафєєнко: Вибрати Україну

"Нам не допоможе примітивна стратегія - обирати між добром та злом", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.
Суспільство
31 січня 2019 р.
Володимир Рафєєнко

Володимир Рафєєнко: Артисти

Володимир Рафєєнко: Артисти

"Щоб зрозуміти сенс чогось простого, потрібно опинитися на межі", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.
Культура
10 жовтня 2018 р.
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