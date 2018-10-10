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Володимир Рафєєнко
Володимир Рафєєнко
Пропустити розділ Володимир Рафєєнко: інші публікації
Володимир Рафєєнко: інші публікації
Володимир Рафєєнко: Визнання того, чого не існує
Володимир Рафєєнко: Визнання того, чого не існує
"Ленін як справжня сестра Кия, Щека і Хорива - яке дивне потойбічне лайно", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.
Володимир Рафєєнко
Гостьовий коментар
Суспільство
23.02.2022
23 лютого 2022 р.
Володимир Рафєєнко: Cтрашний cуд з відстрочкою вироку
Володимир Рафєєнко: Cтрашний cуд з відстрочкою вироку
"Білоруси більше не зможуть жити по-старому", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.
Суспільство
18.08.2020
18 серпня 2020 р.
Володимир Рафєєнко: Дивний і страшний 2020 рік
Володимир Рафєєнко: Дивний і страшний 2020 рік
"Все, що встиг змінити і зламати цей карантин, так і лежить в уламках", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.
Культура
12.06.2020
12 червня 2020 р.
Володимир Рафєєнко: Як я почав писати українською
Володимир Рафєєнко: Як я почав писати українською
"Я пішов за мовою туди, куди вона мене покликала", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.
Суспільство
25.06.2019
25 червня 2019 р.
Володимир Рафєєнко: Вибрати Україну
Володимир Рафєєнко: Вибрати Україну
"Нам не допоможе примітивна стратегія - обирати між добром та злом", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.
Суспільство
31.01.2019
31 січня 2019 р.
Володимир Рафєєнко: Артисти
Володимир Рафєєнко: Артисти
"Щоб зрозуміти сенс чогось простого, потрібно опинитися на межі", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.
Культура
10.10.2018
10 жовтня 2018 р.
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