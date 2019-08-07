Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорять 19 серпня Україну

Президент Росії Володимир Путін відвідає з одноденним робочим візитом Францію 19 серпня. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков, інформує "Інтерфакс". Очікується, що Путін обговорить з французьким колегою Еммануелем Макроном двосторонні відносини і ключові міжнародні питання. Україна - серед тем до обговорення.

"Можу підтвердити, 19 серпня готується робочий візит президента до Франції. Теми очевидні - це, зрозуміло, двостороннє російсько-французьке співробітництво, яке має досить насичене економічний зміст, це і міжнародні проблеми", - зазначив Пєсков, додавши, що серед тем "звичайно ж, Україна і перспективи продовження роботи в "нормандському форматі". Пєсков підкреслив, що "Путін і Макрон традиційно використовують свої зустрічі для детального обміну думками щодо міжнародних справ".

Торкнувшись теми нещодавньої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, Пєсков відзначив налаштованість російського керівництва на діалог і зауважив, що сам факт спілкування глав держав "можна оцінити тільки позитивно". "Президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем", - заявив Пєсков.

Макрон обіцяв здійняти питання "нормандського формату"

Президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня пообіцяв Володимиру Зеленському підтримку Парижа, аби "домогтися конкретних результатів у рамках нормандського формату", а також пообіцяв порушити тему переговорів з метою пошуку розв'язання конфлікту на Донбасі під час зустрічі 19 серпня з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що загибель військових Збройних сил України 6 серпня внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків спонукала Володимира Зеленського закликати глав держав та урядів Німеччини, Франції та Росії якнайшвидше зібратися в так званому "нормандському форматі", аби відновити переговори щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Наступного дня український президент зателефонував президенту Росії та закликав його вплинути на проросійських сепаратистів на Донбасі.

Нагадаємо, що переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії востаннє відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У травні 2019 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір найближчим часом організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав. У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".